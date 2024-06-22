Из бедности помогли вырваться карты: как Ахметов заработал свой первый капитал

Сейчас Ринат Ахметов является самым богатым украинцем с состоянием в несколько миллиардов долларов. Однако когда-то предпосылки не давали никаких шансов, что когда-то ему удастся достичь таких вершин.

Тяжелое детство

Как рассказывал в интервью сам Ринат Ахметов, его детство было далеко не из легких. Ему пришлось расти в бедности, которая сформировала его философию бизнеса – желать успеха себе и другим, а также видеть людей счастливыми.

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У нас была квартира на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которой мы топили утром, а туалет был на улице,

– рассказывал самый богатый бизнесмен Украины.

Путь к успеху он начал прокладывать с самых низов, и помогло ему в этом довольно оригинальное занятие.

Карты как путь к успеху

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Когда миллиардеру было 20 лет, он играл в карты, особые успехи делал в игре "Подкидной дурак". По его словам, карты не только помогли собрать первый капитал, но и помогли получить важные навыки, которые были полезными и в бизнесе.

Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать,

– рассказывал Ахметов.

Как вспоминают его друзья, он действительно прекрасно играл в эту игру, ездил на соревнования и даже входил в пятерку лучших во всем Советском Союзе. Ранее мы писали о том, что Ринат Ахметов много лет удерживает статус самого богатого украинца и сумел сохранить лидерство даже несмотря на войну.