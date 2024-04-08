Ряд облэнерго и PIN Bank: какими активами владел российский олигарх Гинер в Украине
В начале 2024 года в Украине под государственный контроль перешел PIN Bank, который принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру. Решение о национализации его активов принял ВАКС еще летом 2023 года. Сейчас правительство активно размышляет над тем, куда передать PIN Bank.
Речь идет не только о банке, но и о ряде облэнерго, которые контролировала компания VS Energy – одной из бенефициаров которой является жена Гинера.
Аналитики платформы больших данных VKURSI эксклюзивно для 24 Канала проанализировали, какие активы и предприятия были у российского олигарха и его жены в Украине.
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Кто такой Гинер Евгений Леннорович
Евгений Гинер – российский предприниматель, председатель финансового комитета российского футбольного союза и футбольного клуба "ЦСКА". Его связывают с компанией VS Energy International N.V.
Бенефициарными владельцами этой группы, кроме Гинера, также называют подсанкционных российских олигархов Михаила Воеводина и Александра Бабакова. Компания зарегистрирована в Нидерландах, но владеет рядом облэнерго через украинское предприятие ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина".
Официальными бенефициарами активов "ВС Энерджи Интернешнл Украина" указаны граждане Германии и Латвии Валтс Вигантс, Олег Юрьевич Сизерман, Наталья Юрьевна Селиванова, Марина Владимировна Ярославская, Артурс Альтбергс и Вилис Дамбинс. Все они так или иначе имеют связь с российскими олигархами, а Марина Ярославская – жена Евгения Гинера.
Сам Евгений Гинер имеет связь только с двумя компаниями:
- ООО – совместное предприятие "Файвел" как предыдущий учредитель;
- АО "Первый инвестиционный банк" как бенефициар и владелец акций.
ООО – совместное предприятие "Файвел" занимается предоставлением в аренду других машин и оборудования. Гинер вышел из состава учредителей в 2019 году. Последние данные о доходе компании есть только за 2018 год, тогда он составил 416 тысяч гривен.
АО "Первый инвестиционный банк"
Евгению Гинеру принадлежало 88,89% акций банка. 17 января 2024 года Украина стала владельцем 20,4 млн простых именных акций. Информация о доходе банка отсутствует.
Известно, банк владеет 4 земельными участками и 11 объектами недвижимости. С 2016 по 2023 год банк победил в 60 тендерах общей стоимостью на 1,24 миллиона гривен.
Чем владеет жена Гинера
Ярославская Марина Владимировна родилась в Украине и является гражданкой Германии, хотя до марта 2008 года имела российский паспорт. Именно ей принадлежит 20% уставного капитала компании ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина".
Доход этой компании в 2022 году составил 4,96 миллиона гривен. С 2019 по 2024 годы компания получила 38 побед в государственных тендерах общей суммой на 25,8 миллиона гривен.
Крупнейшие заказчики – ЧАО "Ровнооблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго". Они разместили тендеры на общую сумму более 12 миллиона гривен.
Марина Ярославская имеет связь с 12 компаниями:
- в 4 она предыдущий основатель или бенефициар;
- в 10 бенефициар.
Бенефициаром она выступает в ряде облэнерго:
- АО "Житомироблэнерго". Доход в 2022 году 2,05 миллиарда гривен.
- АО "Херсоноблэнерго". Доход в 2022 году 2,7 миллиарда гривен.
- ЧАО "Кировоградоблэнерго". Доход в 2022 году 2 миллиарда гривен.
- АО "Черновцыоблэнерго". Доход в 2022 году 1,61 миллиарда гривен.
- ЧАО "Ровнооблэнерго". Доход в 2022 году 2,06 миллиарда гривен.