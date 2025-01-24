Rolls Royce получила контракт на 9 миллиардов фунтов на разработку ядерных реакторов для субмарин

Британское правительство объявило о масштабном расширении флота атомных подводных лодок, заключив соглашение с компанией Rolls Royce на 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Британия расширяет флот атомных подводных лодок

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщит детали сделки во время визита на завод Rolls Royce в Дерби, где изготавливают ядерные реакторы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Детали контракта "Единство"

Новый контракт продлится восемь лет и имеет целью повышение эффективности и экологичности проектирования, производства и обслуживания реакторов. Ожидается, что инициатива создаст более 1000 новых рабочих мест в Великобритании и поможет сохранить 4000 уже существующих.

Кроме того, правительство Великобритании заявило, что соглашение позволит упростить предварительные контракты и повысить эффективность предоставления услуг, сэкономив около 400 миллионов фунтов стерлингов.

Поддержка действующего флота и новые разработки

В рамках программы "Единство" Rolls Royce будет обеспечивать реакторами как текущий флот Британии, так и новые подводные лодки класса "Дредноут". Эти лодки планируют построить в рамках оборонного альянса AUKUS, который объединяет Великобританию, США и Австралию.

В марте 2023 года было подтверждено, что Rolls Royce предоставит реакторы для нового флота подводных лодок в рамках соглашения между тремя странами. Новые лодки будут изготавливаться на мощностях в Великобритании и Австралии, используя технологии, совместно разработанные с партнерами из США.