Россия разрушила крупнейший склад Roshen: вырастут ли цены на сладости для украинцев

В ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen в Киевской области. В компании рассказали об огромных убытках и новом графике работы, а также о том, повысятся ли цены на продукцию.

Какие последствия обстрела и поднимет ли цены Roshen?

Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, сообщили в компании.

В то же время наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен.

Сейчас переходим на круглосуточный режим работы. Несмотря на все убытки мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными,

– рассказали в Roshen.

Разрушенный склад / фото Roshen

Что известно о предыдущем обстреле Roshen?

В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen, сообщил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.

Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева недалеко от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".

В результате обстрела разрушениям подверглись верхние этажи производственного помещения кондитерского предприятия. Кроме того, погибла 48-летняя женщина, которая работала в кондитерском цехе. Также есть раненые, их доставили в больницу.

Российские военкоры заявляют, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Киеве, потому что там якобы производили дроны. Оккупанты утверждают, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где собирают ударные БпЛА.

