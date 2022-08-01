Будут пить боярышник: из россии идут чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond
1 августа 2022 , 17:32Читати новину українською
россияне продолжают терять блага цивилизации из-за военной агрессии против Украины. В этот раз рынок страны-агрессора решила покинуть компания Ekaterra, которая производит чай и другие травяные напитки.
В россии перестанут производить известные чайные бренды
российские СМИ пишут, что компания Ekaterra приняла решение приостановить свою деятельность в россии, сообщает 24 канал. Поэтому из российских магазинов скоро исчезнут известные чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond.
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Как рассказали в пресс-службе компании Ekaterra, чайные бренды перестанут производиться в россии до конца 2022 года. После этого компания полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.
Какие еще напитки исчезнут в россии
- Следует отметить, что в ближайшее время россияне должны почувствовать дефицит других напитков, в том числе алкогольных. Причина в том, что в июне рынок россии решил покинуть крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo.
- Это значит, что в россии больше не будут делать 8 из 20 самых популярных по объемам продаж мировых премиальных брендов алкогольных напитков. Речь идет о Captain Morgan, Johnnie Walker и многих других.
- Более того, в россии прекратят производство и продажу Coca-Cola. На территории оккупантов также исчезнет продукция других брендов Coca-Cola HBC.
- Речь идет о Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воде BonAqua, соках "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другой продукции.