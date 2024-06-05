Российский Газпром сможет восстановить довоенные экспортные показатели к 2035 году

Газпром не сможет восстановить свой экспорт до уровня до войны как минимум в течение следующих десяти лет. Согласно результатам внешнего аудита, эта компания вернется к довоенным объемам экспорта не ранее, чем в 2035 году.

Газпром теряет позиции

Позиция Газпрома на рынке газа также будет затруднена без государственной поддержки, поскольку компания имеет ограниченные возможности производства сжиженного природного газа.

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Газпром часто проводит такие исследования, чтобы использовать их в Кремле для получения преференций или дополнительного финансирования.

Поскольку Газпром, который не имеет собственной проверенной технологии производства сжиженного природного газа в больших объемах, единственный экспортер газа по трубопроводам, а эти объемы уменьшаются, роль Газпрома на газовом рынке, соответственно, тоже будет уменьшаться,

– говорится в аудиторском отчете.

Контекст

До начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия контролировала около 40% газового рынка ЕС. В течение 2022 года потеряла два основных маршрута транспортировки газа, а третий, через Украину, был ограничен.

Пытаясь использовать газ как шантаж, Россия остановила Северный поток-1 с 31 августа 2022 года, а через месяц тот, оставшийся, был поврежден взрывом в Балтийском море. Также пострадала одна из ниток Северного потока-2, который из-за агрессии так и не был запущен.

С мая 2022 года Украина прекратила транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" из-за оккупации россиянами северной части Луганской области, а Россия отказалась переносить эти объемы на альтернативный газопровод "Суджа". Тогда же Россия сама отказалась от транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа.

Это привело к обвалу экспорта российского газа в Европу до минимальных уровней, которые не виделись еще со времен СССР, и привело к убыткам в деятельности Газпрома.