Никакой неожиданности: наиболее прибыльным ритейлером в России стал продавец алкоголя

Для россиян алкоголь более нужен, чем продукты. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные о доходах местных ритейлеров.

Алкоголь – товар №1 для россиян

Как свидетельствуют данные российского Forbes, наиболее успешным ритейлером на территории окупантов стала группа "Меркурий Ритейл Холдинг", владельцами которой являются Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Холдинг владеет сетями алкомаркетов "Красное&Белое" и "Бристоль".

Интересно "Росатом" как инструмент влияния: сколько ядерная отрасль приносит России средств

В 2022 году доходы ритейлера превысили 48 миллиардов рублей. Алкогольная группа опередила крупнейшие розничные сети на территории россиян – "Перекресток", "Пятерочка" и "Магнит".

Кстати! "Красное&Белое" – крупнейшая сеть алкогольных супермаркетов в России. Она насчитывает более 13 тысяч магазинов.

Интересно, что выручка алкогольного ритейлера более чем вдвое меньше сети супермаркетов. Разница прибыли обусловлена большей маржой алкогольных изделий. Также свою роль сыграло увеличение употребления алкоголя среди россиян.