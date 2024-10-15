В России – расцвет "наливаек": самую дешевую "бормотуху" накручивают на 700%

Пока западные компании ищут возможности выхода из России, местный бизнес готовится отчитываться об успехах. Впрочем, они лежат очень далеко от сфер инноваций и развития.

Единственный бизнес, для кого в России хорошая почва

Как начали жаловаться россияне в местных СМИ, на их рынке стремительно растет количество "рюмочных". Сейчас таких заведений более 9 тысяч, то есть показатель вырос аж на 23%.

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Владельцы такого бизнеса тоже заметили в своих делах большой прогресс. Интересно, что в "рюмочные" часто заходит молодежь и аудитория ночных клубов.

Чем россияне спиваются

Одна из самых популярных опций в российских наливайках – настойки. В них большее содержание алкоголя, а качественные напитки теперь россиянам не по карману. Впрочем, владельцы наливаек не против, ведь иногда накручивают на этом пойле 700%.

Высокая рентабельность наливаек объясняется меньшими затратами на кухню и персонал, поэтому стоит ожидать, что подобный бизнес в России будет развиваться бешеными темпами.