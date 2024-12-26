Чтобы избежать санкций: Россия начала использовать биткоин во внешней торговле

В России начали использовать биткоин и другие криптовалюты для международных платежей. Ранее в Кремле внесли соответствующие законодательные изменения, направленные на противодействие западным санкциям.

Почему разрешили платежи

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Издание в свою очередь приводит заявление министра финансов России Антона Силуанова. Тот рассказал, что такие платежи, якобы, уже используются в рамках экспериментального режима, и их масштаб планируется увеличить в следующем году.

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Санкции серьезно повлияли на торговые отношения России с основными партнерами, включая Китай и Турцию. Местные банки все чаще избегают транзакций, связанных с Россией, пытаясь избежать контроля со стороны западных регуляторов.

В ответ на эти вызовы Россия разрешила использование криптовалют в международной торговле и инициировала меры по легализации майнинга криптовалют, в частности биткойнов.

"В рамках экспериментального режима применяются биткоины, добытые внутри страны, для внешнеторговых операций. Эти транзакции происходят, и мы намерены их развивать. Убежден, что это будет активно расширяться в следующем году", - отметил Силуанов.

Российский министр также отметил, что международные расчеты с использованием цифровых валют - это будущее.

Путин одобряет использование криптовалют

Издание процитировало и слова российского диктатора Путина, который заявил, что администрация США подрывает статус доллара как мировой резервной валюты, используя его в политических целях. Это заставляет многие страны искать альтернативы, включая криптовалюты.

Тогда Путин заявил, что регулировать биткоин невозможно. В то же время высказался пощитивно за его более широкое применение.