В ход пошли последние резервы: Россия вливает средства в подсанкционные сырьевые компании

Последние резервы иностранной валюты россиян распакованы. Они вливают их в те компании, которые попали под ограничения Запада. Известно, что такой бизнес часто испытывает трудности с экспортом. Кроме того, у них есть проблемы с оплатой через банки так называемых "дружественных" стран.

Сколько Россия вливает в сырьевые компании

Как свидетельствуют данные российского Минфина, в июле ведомство вложило 3 миллиарда китайских юаней из Фонда национального благосостояния в "ценные бумаги российских эмитентов".

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Поэтому в пересчете из Фонда получилось 25 миллиардов рублей. Однако какие именно компании получили юани – неизвестно.

Известно, что юаневые облигации среди крупных российских компаний имеют "Роснефть", "Русал" и "Норильский никель".

В то же время с начала 2024 года были размещены облигации в китайской валюте на 28 миллиардов юаней.

Инвестиции Минфина покрыли 11% этой суммы.

Почему юани важны для россиян

На самом деле китайские юани – это последняя валюта, которая осталась в России после введения санкций. По состоянию на начало августа в российском Фонде национального благосостояния осталось 226 миллиардов юаней.

Кстати, общий объем ликвидных активов Фонда с начала войны сократился вдвое – на 58 миллиардов долларов. Это произошло из-за расходов на покрытие дефицита бюджета и вливаний в госкомпании и госбанки.