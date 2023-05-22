Россия получает дроны и микросхемы: журналисты выяснили, как Казахстан помогает оккупантам

Российским оккупантам удается обходить санкции партнеров Украины благодаря третьим странам. Активно помогает им в этом Казахстан.

Журналистам OCCRP и Der Spiegel удалось выяснить, как россиянам удается получать товары двойного назначения в обход санкций. Речь идет о получении товара на десятки миллионов долларов.

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Казахстан помогает российским оккупантам

Как показали результаты расследования, Казахстан активно помогает России обходить санкции. В частности, фирма "Аспан Арба" получила лицензию, согласно которой может купить у Китая 18 тысяч беспилотников. Сумма сделки – 45 миллионов долларов.

Журналисты сообщают, что до 2022 года Казахстан вообще не импортировал дронов. В 2022 году купил их на 5 миллионов долларов, товар на 1,23 миллиона был направлен в Россию.

Похожая ситуация и с микросхемами: их экспорт из Казахстана вырос с 245 тысяч долларов до 18 миллионов. Импорт микроэлектроники в Казахстан вырос почти вдвое, с 35 миллионов долларов до 75 миллионов.

Компания "Аспан Арба" была зарегистрирована только через два месяца после начала полномасштабного вторжения окупантов в Украину. Главным покупателем дронов этой компании стала "Небесная механика" из России – главный поставщик беспилотников для российской армии. Что касается микросхем, то их сбывает зарегистрированная в Москве компания "Стек". Ее клиентами являются ФСБ и российская разведка.

Также известно еще об одной российской компании – "Прайм-эк". Она поставляет товар для пензенского завода "Электроприбор", производящего средства связи для российской армии, в частности комплекс П-240И, который оккупанты используют в полевых условиях.