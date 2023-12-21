Россия снова пытается взыскать с Google миллиардные штрафы: гигант отказался от цензуры

Российский суд выписал Google безумный штраф. Это уже не первый случай, когда в России гиганта пытаются наказать за надуманные нарушения.

Безумный штраф за отказ от цензуры

Как сообщают российские СМИ, Google получил безумный штраф за отказ выполнять требования российских властей и удалять информацию. За это Таганский райсуд Москвы оштрафовал технологического гиганта на 4,6 миллиарда рублей, это более 50 миллионов долларов.

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Как говорится в решении суда, Роскомнадзор требовал, чтобы Google удалил информацию о действиях российской армии в Украине, роликах на YouTube, в которых есть ЛГБТ-контент, а также другие материалы. Гигант проигнорировал требования окупантов, за что те решили наказать компанию штрафом.

Это уже третий случай в истории, когда российские суды пытаются оштрафовать Google. Ранее компании выписывали штрафы на общую сумму более 29 миллиардов рублей.

С российского рынка уже смогли убежать около 300 компаний, общая стоимость которых составляет 25 миллиардов долларов.

Еще год назад российское ООО "Гугл" подало заявку на банкротство, однако одобрение не получило. В апреле Федеральная служба судебных приставов России списала со счетов "дочки" Google все денежные средства.

Поскольку Google ушел с российского рынка и ликвидировал местное подразделение, вряд ли россиянам удастся получить хоть рубль за новый штраф. Все деньги со счетов дочерней компании списаны и вряд ли американская корпорация будет проводить новые транзакции для пополнения российского бюджета.