Россия хочет выкупить урановые активы Франции, расположенные в Нигере

Россия активно стремится усилить свое присутствие в Нигере, в частности в сфере добычи урана. Это может иметь значительное влияние на геополитическую ситуацию в регионе, поскольку Нигер является одним из ключевых производителей урана в мире.

Россия усилила присутствие в Нигере

Россия стремится завладеть урановыми активами в Нигере, которые принадлежат государственной французской компании. Российская государственная ядерная корпорация "Росатом" имела контакты с военными лидерами Нигера по приобретению активов французской компании Orano SA.

Читайте также США поддержат Украину на миллиарды долларов: что перепадет бизнесу

Обсуждения, вероятно, касаются лицензий на добычу.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году Нигер обеспечивал около 4% мировой добычи урана.

После государственного переворота в июле прошлого июля, в результате которого был свергнут прозападный лидер, Нигер стал последней из ряда африканских стран, преимущественно с военными правительствами, которые наладили тесные связи по безопасности с Россией.

Это открыло России путь к вовлечению в горнодобывающую сферу. Страна делает попытки возродить свое прежнее присутствие в Африке. В частности из-за использования распространенного возмущения от влияния Франции, которая десятилетиями доминировала в своих бывших колониях.

Россия активизировала свои экономические, дипломатические и военные связи в Африке, в частности после переворота в Нигере, и считает эту часть мира стратегической инвестиционной возможностью,

– отмечает ядерный аналитик из Берлина Марк Хиббс.

Что известно о переговорах с Нигером

Пока не ясно, сколько активов в Нигере хочет приобрести Росатом.

Источник Reuters в Москве говорит, что переговоры сейчас на начальном этапе, который еще не перешел в стадию конкретных переговоров, и условия любой передачи еще не определены.

Orano имеет большинство акций в компаниях, которые управляют карьером Somair, сейчас закрытым подземным рудником Cominak и проектом Imouraren, который был приостановлен с 2015 года.

Orano заявила, что не знает о каких-либо переговорах между Нигером и российскими организациями. Она продолжала общаться с новыми лидерами Нигера с июля.