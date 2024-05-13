Компенсировать Европу не удастся: "Газпром" безуспешно пытается восполнить потерю рынка

Российская газодобывающая монополия "Газпром" столкнулась с тяжелым периодом. Из-за потери европейского рынка компания пытается заполнить "пробелы" благодаря Китаю.

“Газпром” потерял Европу

На сегодня российская газодобывающая монополия пытается восполнить пробел из-за потерянных продаж газа в Европе. Речь идет о попытках сделать это через внутренний рынок и экспорт в Китай.

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Кремль легче пережил международные санкции на экспорт нефти, ведь "черное золото" удалось перенаправить морем другим покупателям. А вот с газом ситуация сложилась другая:

"Газпром" полагался на Европу как на свой крупнейший рынок сбыта до 2022 года,

Если в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в целом около 63,8 миллиарда кубометров газа, то в 2023 году этот объем снизился на 55,6% – до 28,3 миллиарда кубометров.

Ставка на Китай

Для того, чтобы увеличить продажи трубопроводного газа Россия обратилась к Китаю. Поэтому, к 2030 году россияне намерены увеличить объем газа до 100 миллиардов кубометров в год.

До конца этого года планируется достичь годовой мощности "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров.

Кроме того, считается, что трубопровод "Сила Сибири-2" через Монголию будет экспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год. Но по этому поводу есть несколько нюансов, которые касаются цены.

Екатерина Филиппенко, директор по исследованиям в области газа и СПГ компании Wood Mackenzie, добавляет, что "Газпром", несмотря на все усилия, не сможет полностью компенсировать бизнес, который был потерян в Европе. И вот почему:

По данным московской брокерской компании БКС, выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015 – 2019 годах составила в среднем 3,3 миллиарда долларов в месяц , а ежемесячные поставки составляли 15,5 миллиарда кубометров.

, а ежемесячные поставки составляли 15,5 миллиарда кубометров. А с учетом цены 286,9 доллара за тысячу кубометров и экспорта газа "Газпрома" в 22,7 миллиарда кубометров в прошлом году, общая стоимость газа, проданного в Китай, за весь 2023 год могла бы достичь лишь 6,5 миллиарда долларов.

Какие убытки "Газпрома"

За 2023 год чистый убыток корпорации составил 629 миллиардов рублей. Это почти 6,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Это почти 6,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). А за первый квартал 2024 года российская газодобывающая монополия получила убытков от продаж в размере едва не 47 миллиардов рублей (501 миллиона долларов).

По прогнозам Института энергетических исследований Российской академии наук до 2025 года убытки газового концерна будут расти. Они могут достигать 1 триллиона рублей.

Согласно документам, которую были в распоряжении агентства Reuters, Россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет, тогда как худший сценарий не исключает падения на 45% до 156,7 доллара за тысячу кубометров в 2027 году.