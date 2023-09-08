Россия присвоила активы компании Volvo: что об этом известно

8 сентября 2023, 23:35
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Источник:

Reuters

Россия продолжает заниматься конфискацией активов иностранного бизнеса. В этот раз в центре событий оказался шведский автоконцерн Volvo. О главных деталях – читайте дальше.

Активы Volvo передали российскому инвестору, имя которого не разглашается. В России компания производила грузовики на заводе в Калуге.

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Россия конфисковала активы Volvo

Эти изменения прокомментировали в министерстве промышленности и торговли России. В частности, заявили, что с новым собственником активов нашли и отечественного партнера. Главная цель дальнейшее развитие производства на калужской площадке концерна, а также продолжаются работы по его скорейшему восстановлению.

В Российском государственном реестре юридических лиц указали, что оперативный контроль над активами шведской компании перешел к бизнесмену Игорю Киму. Кроме того, добавляют, что его партнер по автоторговле Алексей Санников возглавит калужский завод, мощность которого оценивают в 15 тысяч грузовиков в год.

К теме! Аналитики британского банка Barclays заявили, что иностранные компании, до сих пор работающие в России, оказались под угрозой национализации их активов российскими властями. В частности, они упомянули о таких корпорациях как Nestle, Philip Morris International и другие.

Что известно о бизнесе Volvo и позиции компании по агрессии России против Украины:

  • Компания приняла решение о приостановлении всех продаж, обслуживания и производства в России сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину;
  • В июле 2022 года Volvo заявил о сокращении штата работников в течение года.
  • По состоянию на 2021 год примерно 3% от общих продаж компании приходилось именно на российский рынок. Эту долю оценивали в 33,4 миллиарда долларов.
Автор: Віта Свірневська