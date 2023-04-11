Из-за санкций Россия впервые отправила на ремонт самолет в Иран
Источник:РБК
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отправила самолет Airbus A330-300 из своего парка на техническое обслуживание в Иран. Представитель перевозчика подтвердил это.
Аэрофлот отправил самолет на ремонт в Иран
Представитель Аэрофлота заявил, что у иранского авиаперевозчика Mahan Air есть необходимая материальная база, сертификаты и огромный опыт, чтобы отремонтировать самолет A330-300. Он добавил, что провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества.
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Поэтому лайнер с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран 5 апреля. Сотрудники Mahan Air намерены провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы.
Иран много лет находится под санкциями. Среди которых запрет продавать самолеты и запчасти к ним иранским авиакомпаниям, к которым с 2019 года относится и Mahan Air. Стоит отметить, что износ самолетов, неудовлетворительное техобслуживание и отсутствие запчастей стали причиной нескольких крупных авиакатастроф, произошедших в Иране.Обратите внимание! Ранее самолеты перевозчика обслуживали другие компании, например, гонконгская HAECO.
Что этому предшествовало
- После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС закрыл небо для российских самолетов, запретил поставку запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые компании добиться возвращения находящихся в аренде у российских перевозчиков лайнеров.
- Власти Ирана и России в июле 2022 года подписали соглашение, предусматривающее поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов.