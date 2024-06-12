Продажа чипов и других товаров в Россию будет под запретом, - Bloomberg

Правительство США планирует объявить новые санкции против продажи полупроводниковых микросхем, а также другого производственного оборудования в Россию. В частности, речь идет об ограничении в этом китайских компаний.

Каких товаров будут касаться ограничения

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Вашингтон объявит о новых санкциях и экспортном контроле против России.

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Таким образом, будет объявлен расширенный экспортный контроль, где будут указаны американские товары, которые не только производят в США, но и за пределами страны. В частности, речь идет о компаниях из Гонконга, которые переправляют товары американских брендов в Россию.

Торговля между Китаем и Россией растет

Россия научилась обходить санкции через третьи страны или через посредников. Микросхемы являются основной целью новых ограничений, ведь их используют в производстве оружия.

Россия продолжает вооружать армию благодаря связям с Китаем, который, свою очередь, только увеличивает торговлю со страной.

Как сообщают источники издания, экспорт станков и другого производственного оборудования из Китая и других стран помогает России не импортировать оружие, а собственноручно его производить.

Как сообщил Центру новой американской безопасности Далип Сингх, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике, президент Украины Владимир Зеленский отметит тяжелую ситуацию в борьбе против России во время встречи с лидерами G7.

Также, в США готовы объявить о существенных санкциях против финансовых учреждений и небанковских организаций. Речь идет о таких, которые являются частью "каналов поставки технологий и товаров" для российской армии.