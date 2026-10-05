В первые недели войны на территорию объекта вошли российские войска. База была заполнена топливом, поэтому компания сообщила об этом украинским властям, чтобы оккупанты не смогли воспользоваться запасами, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу AMIC Energy.

Что известно о поражении AMIC Energy

В результате атаки россиян сгорели четыре резервуара, а технологическое оборудование получило повреждения. Теперь тот же самый объект оказался под прямым ударом.

Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал. Но это далеко не первая потеря AMIC Energy. С начала полномасштабного вторжения были повреждены три нефтебазы компании, дата-центр и несколько АЗС. И это не считая заправок, которые мы потеряли из-за оккупации части территории Украины,

– подчеркнул генеральный директор AMIC Energy в Украине Гинтарас Мацияускас.

Он добавил, что компания не теоретически, а на собственном опыте понимает, насколько реальны угрозы и какова цена этой войны. Несмотря на повреждения, сеть работает в обычном режиме. Компания усиливает меры безопасности и ищет дополнительные решения для защиты персонала, в частности устанавливает мобильные укрытия вблизи АЗС.

Россияне наносят удары по нефтебазам: пострадал объект AMIC Energy: смотрите видео

AMIC Energy также фиксирует убытки от российской агрессии и добивается их компенсации. В 2023 году компания подала соответствующий иск в Европейский суд по правам человека. По предварительной оценке, заявленные убытки превышают 300 миллионов гривен – это около 8,5 миллиона евро.

Напомним, во время ночной атаки 15 сентября повреждения получил дата-центр Amic Energy. На части АЗС временно исчезли платежные терминалы и программа лояльности, хотя заправки работали. Тогда в компании сообщили, что целью таких атак является нарушение привычного уклада жизни украинцев.

Последствия ударов по АЗК / Фото AMIC Energy