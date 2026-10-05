У перші тижні війни на територію об'єкта зайшли російські війська. База була заповнена пальним, тож компанія повідомила про це українські органи, щоб окупанти не змогли скористатися запасами, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу AMIC Energy.

Що відомо про ураження AMIC Energy

Через атаку росіян вигоріли чотири резервуари, а технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Тепер цей самий об'єкт був під прямим ударом.

Найважливіше, що ніхто з наших працівників не постраждав. Але це далеко не перша втрата AMIC Energy. Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено три нафтобази компанії, дата-центр і декілька АЗК. І це не враховуючи заправок, які ми втратили через окупацію частини території України,

– наголосив генеральний директор AMIC Energy в Україні Гінтарас Маціяускас.

Він додав, що компанія не теоретично, а на власному досвіді розуміє, наскільки реальними є загрози і якою є ціна цієї війни. Попри пошкодження, мережа працює у звичному режимі. Компанія посилює безпеку та шукає додаткові рішення для захисту персоналу, зокрема встановлює мобільні укриття поблизу АЗС.

Росіяни б'ють по нафтобазах: постраждав об'єкт AMIC Energy: дивіться відео

AMIC Energy також фіксує збитки від російської агресії й домагається їхньої компенсації. У 2023 році компанія подала відповідний позов до Європейського суду з прав людини. За попередньою оцінкою, заявлені збитки перевищують 300 мільйонів гривень – це близько 8,5 мільйона євро.

Нагадаємо, під час нічної атаки 15 вересня пошкоджень зазнав дата-центр Amic Energy. На частині АЗК тимчасово зникали платіжні термінали та програма лояльності, хоча заправки працювали. Тоді у компанії повідомили, що метою таких атак є зупинити звичне життя українців.

Наслідки ударів по АЗК / Фото AMIC Energy