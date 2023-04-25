Чтобы ничего не украли: российских работников Wildberries раздевают в конце смены
25 апреля 2023, 11:27Читати новину українською
Источник:Игорь Сушко
В сети появилось видео, как российские работники Wildberries начинают и заканчивают свою смену. Оказывается, сотрудников просят раздеваться, чтобы убедиться, что они ничего не украли.
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Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал один из пользователей соцсети.
Антиутопия России здесь и сейчас. Складские работники компании Wildberries, российской мошеннической компании Amazon, проходят обыски с раздеванием перед началом и окончанием рабочих смен, чтобы уменьшить количество краж
– написал Igor Sushko.
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