Чтобы ничего не украли: российских работников Wildberries раздевают в конце смены

В сети появилось видео, как российские работники Wildberries начинают и заканчивают свою смену. Оказывается, сотрудников просят раздеваться, чтобы убедиться, что они ничего не украли.

Зачем россиян раздевают до нижнего белья

Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал один из пользователей соцсети.

Антиутопия России здесь и сейчас. Складские работники компании Wildberries, российской мошеннической компании Amazon, проходят обыски с раздеванием перед началом и окончанием рабочих смен, чтобы уменьшить количество краж

– написал Igor Sushko.

Европейская компания стоит пол триллиона долларов

Холдинг LVMH стал первой европейской компанией чья капитализация превысила 500 миллиардеров долларов. На фоне этой акции компании выросли.

Компания принадлежит Бернару Арно, который является самым богатым человеком в мире. Его состояние недавно впервые в истории за день выросло на 12 миллиардов долларов.

Рост стоимости компании непосредственно сказалось на состоянии Арно. Они выросли до 212 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Wildberries – российский интернет-магазин разнообразных товаров. Кроме РФ, работает в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Украине и Армении.