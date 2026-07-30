Россияне провели атаку на терминал "Новой почты": в компании сделали заявление о посылках

В Полтавском районе россияне провели атаку на терминал "Новой почты". В складских помещениях возник пожар. Его оперативно потушили подразделения ГСЧС.

Что известно о атаке на "Новую почту"

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, что сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич утром 30 июля.

Он, в частности, рассказал, что в Полтавском районе было зафиксировано попадание дрона в складские помещения одного из частных предприятий.

К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким,

– написал Дякивнич.

В компании подтвердили эту информацию. Согласно заявлению, ночью во время массированной атаки на Украину враг поразил сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.

В настоящее время проводится оценка последствий атаки. Компания компенсирует заявленную стоимость всех поврежденных отправлений и сообщит клиентам подробности о возмещении

Информацию о статусе отправления можно проверить в приложении или на сайте компании,

– добавили в сообщении.

Напомним, что россияне в настоящее время активно проводят атаки на "Новую почту" в различных регионах. Компания продолжает работать в штатном режиме.

Несмотря на обстрелы, выручка компании "Новая почта" существенно выросла. Она увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.