К какому обману прибегает Россия для того, чтобы получить американские запчасти
Известно, что в 2024 году россияне ввезли множество запчастей от американских производителей, а также специальный станок для резки металла несмотря на введенное эмбарго США. Все это оборудование нужно для того, чтобы производить военную технику, которая затем будет использоваться в войне против Украины.
Какие компании поставляют в Россию американские детали
По информации российских СМИ со ссылкой на The Insider, запрещенное оборудование американского производства поступает через такие страны, как Турция, Китай, Гонконг, ОАЭ и Мальдивы.
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Известно, что станок, который попал в Россию, был от марки Omax, а запчасти от Molex, WSI, KMT, AccuStream и H2O Jet.
- Оборудование поставила российская компания ООО "Энерджи Индастриз" с численностью сотрудников на предприятии, которая составляет 3 человека.
Интересно! Средства компании оцениваются в 18 тысяч рублей. Все это свидетельствует о посреднической деятельности без производства.
- В то же время гидроабразивный станок был куплен через компанию Yinuo Supply Chain Management Co., Ltd., зарегистрированную в Гонконге.
Для чего гидроабразивные станкиОни используются для высокоточной резки металла, включая броневые материалы.
- Эмиратская компания Gartech FZE поставляла американские запчасти российской компании ЗАО "Р-Гарнет".
- Турецкая Zarif Group Dis Ticaret A.S. ввезла американские детали для чешского станка PTV JETS, работая через своего российского партнера – АО "Твим".
- Китайская Huizhou Speed Waterjet Technology Co., Ltd. продавала комплектующие челябинскому ООО "Центр развития гидроабразивных технологий", который обслуживал российские научные и промышленные учреждения, в частности структуры "Росатома".