Пилят оборудование и увольняют работников: россияне не справились с заводом Volkswagen

Оказывается, производить качественные товары не так просто, как себе представляли россияне. Они забирают мощности иностранных компаний, а вот справиться с ними пока не могут.

Россияне не могут производить качественные автомобили

Россияне не смогли справиться с мощностями бывшего завода Volkswagen в Калуге. Они долго кичились, что вот-вот начнут выпускать новые автомобили, но реальность оказалась совсем другой.

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После нескольких неудачных попыток россияне осознали, что им не под силу делать качественные автомобили. Когда к ним пришло это понимание, они просто взяли в руки болгарки и начали распиливать немецкое оборудование. Что касается персонала, то его просто сокращают, заставляя работников писать заявления "по собственному желанию".

За последние два месяца руководители завода уже уволили 1300 работников. Это более трети общего штата, и увольнения будут продолжаться.

Нам отменили транспорт на завод, заставляют высиживать "простой" на заводе, и снизили зарплату. Все оборудование просто пилят. То, что досталось в наследство от Volkswagen, просто уничтожено,

– жалуются местные в соцсетях.

Напомним, Volkswagen ушел из России, чтобы не попасть под санкции. Завод в Калуге перешел в холдинг "Авилон". Россияне кичились, что вот-вот запустят производство автомобилей, однако выпустить ни одного автомобиля с конвейера у них так и не получилось.