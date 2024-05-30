Единственный бизнес, который может процветать на рынке агрессора: в России зафиксировали скачок цен на гробы

Перспективы российских предпринимателей после полномасштабного нападения на Украину выглядят крайне призрачными. Впрочем, есть ниша, где они еще могут реализовать свой потенциал.

В России процветает ритуальный бизнес

Как сообщают российские СМИ, война против Украины стала причиной бешеного скачка цен на ритуальные услуги. Показатели выросли на десятки процентов, а на некоторые товары почти вдвое.

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Например, в феврале 2022 года цена изготовления гроба составляла 4,5 тысячи рублей. А в феврале этого года гроб уже стоил 7,4 тысячи рублей, и с того времени продолжил расти.

Также сообщается, что на 23% выросла цена копания могил, а стоимость кремации выросла на более чем половину. По приблизительным подсчетам, церемония захоронения выросла до 55 тысячи рублей, ранее показатель был на уровне 47 тысяч.

Россияне не смогут покупать китайский товар

А вот развивать другой бизнес россияне не очень могут, условия для этого крайне неблагоприятные. Даже те, кого они считали союзниками, начали покидать их территорию.

Подразделение Alibaba AliExpress уже остановило доставку товаров в Россию. Компанию напугала перспектива оказаться под санкциями США и партнеров, которые каждый раз становятся все жестче.