Последствия путинской мобилизации: российская железная дорога нанимает мигрантов из Африки

Россияне стали страдать от дефицита рабочих рук. Он дорос до такого критического уровня, что мигрантов нанимают даже без документов.

Кризис кадров

Главный российский железнодорожный оператор "РЖД" набирать на работу мигрантов из Африки. Часть из них работает без документов, также известно о заключении договоров с подставными лицами, пишет издание The Moscow Times.

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Еще в прошлом году гендир компании Дмитрий Шаханов в отчаянии жаловался, что готов привлекать к работе заключенных, которые приговорены к принудительным работам, также иностранцев. Он готов к любым рискам, чтобы хоть как-то покрыть дефицит работников.

К работе привлекают даже несовершеннолетних

В России также активно пользуются трудом несовершеннолетних. Количество приглашений на работу детей в возрасте от 14 до 18 лет выросло до 3 миллионов.

Даже российский Центробанк признает, что дефицит кадров бьет все рекорды за последние 20 лет, и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.