Обогащаются несмотря на санкции: как выросло состояние российских олигархов за год

Несмотря на санкции большинство олигархов из России сумели приумножить состояние с начала 2023 года. Самые богатые бизнесмены России смогли за год в целом заработать 38,575 миллиардов долларов.

Об этом стало известно из Bloomberg Billionaires Index, рейтинга самых богатых людей мира. Общий рейтинг состоит из 500 миллиардеров со всего мира. В него вошло 25 россиян

Читайте также: В обход санкций: как частные российские бизнес-джеты продолжают летать

Кто больше всего приумножил состояние

Владимир Потанин

Посев 47 место. Состояние – 30,7 миллиарда долларов (+2,11 миллиарда долларов в год). Владимир Потанин – владелец корпорации "Интерросс". Генеральный директор – председатель правления ГМК "Норильский никель". Бывший вицепремьер России. После вторжения России в Украину Потанин приобрел "Росбанк" и акции "Тинькоф".

Против него введены санкции Великобританией, США, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.

Леонид Михельсон

Занял 52 место. Состояние – 27,3 миллиарда долларов (+2,71 миллиарда долларов в год). Российский предприниматель, председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО "Новатек", председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур".

Против него введены санкции Великобританией, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.

Вагит Алекперов

Занял 62 место. Состояние – 24,5 миллиарда долларов (+9,14 миллиарда долларов в год). Председатель правления нефтяной компании "ЛУКойл". Основатель Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Член Совета Фонда "Сколково".

Против него введены санкции Великобританией, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.

Вагит Алекперов участвовал в хищении крымских активов украинского государства, ведет активный незаконный бизнес в аннексированном Крыму, имеет личные связи с Путиным.

О каких санкциях идет речь:

Заморозка активов.

Запрет на поездки.

Транспортные санкции.

Кто еще вошел в первую сотню рейтинга