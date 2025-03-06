Швейные и обувные фабрики России массово прекращают работу

В России растет число закрытых швейных и обувных предприятий, в то время как местные бренды переносят свои производства в другие страны. Причиной этого является конкуренция с иностранными производителями и высокие требования военных заказов

Российский бизнес мигрирует в Среднюю Азию

Российские СМИ ссылаясь на данные Центробанка России пишут, что предприятия пытаются оптимизировать расходы и перемещают швейные производства в Среднюю Азию, где более доступны трудовые ресурсы и сырье, информирует 24 Канал.

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В то же время снижение спроса на обувь вследствие более дешевого импорта приводит к сокращению производства в регионе.

Высокая аренда и отток кадров

Дополнительно давление на предприятия оказывает подорожание аренды производственных и складских площадей, что, по словам специалистов IDEM-консалтинг, становится проблемой во всех городах-миллионниках. За год ставки аренды в целом по стране выросли на 30%, а для старых договоров цены повысились на 40-80%.

"Но самой главной проблемой, которую бизнес называет больше всего, является война", – говорится в сообщениях.

В январе стало известно, что компания Gloria Jeans закрывает все свои фабрики в Ростовской области. Владелец компании Владимир Мельников объяснил это убыточностью швейного производства в стране, поскольку многие работники идут на военную службу или работают в секторе, производящем спецодежду и военную форму. В связи с этим компания полностью переносит заказы на изготовление одежды в Пакистан, Китай, Индию, Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан. При этом некоторые площадки Gloria Jeans в Ростове-на-Дону будут приобретены местным производителем спецодежды ООО "Булава".

Предприятия массово закрываются

В то же время холдинг "Юничел", один из крупнейших производителей обуви в России, вынужден сокращать производство из-за дефицита кадров, поскольку работники массово переходят в оборонную промышленность. В конце 2023 года компания продала фабрику в Златоусте, а также ищет покупателей для своего предприятия в Оренбурге. Производство на основной площадке в Челябинске также уменьшается.

А в Брянской области компания "Брайт" закрыла обувную фабрику,, которая работавшую с 1950 года, а в Калуге прекратила работу фабрика Romer. Закрылись несколько обувных предприятий в Ростове-на-Дону.

Заметьте. Одной из основных причин закрытия предприятий является конкуренция с китайскими производителями, которые продают свою обувь по значительно более низким ценам и практически не платят налоги. Кроме того, в росСМИ жалуются, что малый бизнес еще не оправился от запрета Instagram, что ограничило возможности для продажи товаров, поскольку до 90% их продаж осуществлялось через эту платформу.