Російський бізнес мігрує в Середню Азію

Російські ЗМІ посилаючись на дані Центробанку Росії пишуть, що підприємства намагаються оптимізувати витрати та переміщують швейні виробництва в Середню Азію, де більш доступні трудові ресурси та сировина, інформує 24 Канал.

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Водночас зниження попиту на взуття внаслідок дешевшого імпорту призводить до скорочення виробництва в регіоні.

Висока оренда та відтік кадрів

Додатково тиск на підприємства чинить подорожчання оренди виробничих і складських площ, що, за словами фахівців IDEM-консалтинг, стає проблемою у всіх містах-мільйонниках. За рік ставки оренди загалом в країні зросли на 30%, а для старих договорів ціни підвищились на 40-80%.

"Але найголовнішою проблемою, яку бізнес називає найбільше, є війна", – ідеться у повдомленнях.

У січні стало відомо, що компанія Gloria Jeans закриває всі свої фабрики в Ростовській області. Власник компанії Володимир Мельников пояснив це збитковістю швейного виробництва в країні, оскільки багато працівників йдуть на військову службу або працюють у секторі, що виробляє спецодяг та військову форму. У зв'язку з цим компанія повністю переносить замовлення на виготовлення одягу в Пакистан, Китай, Індію, В'єтнам, Бангладеш та Узбекистан. При цьому деякі майданчики Gloria Jeans в Ростові-на-Дону будуть придбані місцевим виробником спецодягу ТОВ "Булава".

Підприємства масово закриваються

Водночас холдинг "Юнічел", один з найбільших виробників взуття в Росії, змушений скорочувати виробництво через дефіцит кадрів, оскільки працівники масово переходять до оборонної промисловості. Наприкінці 2023 року компанія продала фабрику у Златоусті, а також шукає покупців для свого підприємства в Оренбурзі. Виробництво на основному майданчику в Челябінську також зменшується.

А в Брянській області компанія "Брайт" закрила взуттєву фабрику, що працювала з 1950 року, а в Калузі припинила роботу фабрика Romer. Закрилися кілька взуттєвих підприємств у Ростові-на-Дону.

Зауважте. Однією з основних причин закриття підприємств є конкуренція з китайськими виробниками, які продають своє взуття за значно нижчими цінами та практично не сплачують податки. Крім того, в росЗМІ бідкаються, що малий бізнес ще не оговтався від заборони Instagram, що обмежило можливості для продажу товарів, оскільки до 90% їхніх продажів здійснювалось через цю платформу.