Россияне поставляют свет на оккупированные территории по льготным ценам. Разницу должен покрыть бизнес агрессора.

Цена содержания оккупированных территорий

Российское правительство нашло деньги на льготные поставки электроэнергии на временно оккупированные территории. Оккупанты решили пойти проверенной дорожкой и "выдоить" собственный бизнес, информируют местные СМИ.

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Доплату на общую сумму в 18 миллиардов рублей на 2024 год оформили как "спецнадбавку к цене мощности АЭС". Платить должны будут промышленные потребители, мощности которых расположены в европейской части России и на Урале.

Интересно, что в целом дефицит, который образовался в результате льготного электроснабжения на оккупированные территории, оценивают в 36 миллиардов рублей. Еще 18 миллиардов россияне планировали выделить из федерального бюджета, но есть проблема – там таких средств нет. На эти цели сейчас предусмотрено лишь 3 миллиарда рублей, и других вариантов покрыть дефицит пока нет.

Речь идет обо всех временно оккупированных территориях, за исключением Крымского полуострова.

По предварительным оценкам, платежки определенных российских предприятий из-за замысла правительства существенно возрастут. Ранее россияне уже вводили подобные спецнадбавки, чтобы покрыть дефицит через Калининградскую область и изолированные территории Дальнего Востока. Также платежи повысили, когда собрались строить электростанции на территории оккупированного Крыма.