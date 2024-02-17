Цена содержания оккупированных территорий

Российское правительство нашло деньги на льготные поставки электроэнергии на временно оккупированные территории. Оккупанты решили пойти проверенной дорожкой и "выдоить" собственный бизнес, информируют местные СМИ.

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Доплату на общую сумму в 18 миллиардов рублей на 2024 год оформили как "спецнадбавку к цене мощности АЭС". Платить должны будут промышленные потребители, мощности которых расположены в европейской части России и на Урале.

Интересно, что в целом дефицит, который образовался в результате льготного электроснабжения на оккупированные территории, оценивают в 36 миллиардов рублей. Еще 18 миллиардов россияне планировали выделить из федерального бюджета, но есть проблема – там таких средств нет. На эти цели сейчас предусмотрено лишь 3 миллиарда рублей, и других вариантов покрыть дефицит пока нет.

Речь идет обо всех временно оккупированных территориях, за исключением Крымского полуострова.

По предварительным оценкам, платежки определенных российских предприятий из-за замысла правительства существенно возрастут. Ранее россияне уже вводили подобные спецнадбавки, чтобы покрыть дефицит через Калининградскую область и изолированные территории Дальнего Востока. Также платежи повысили, когда собрались строить электростанции на территории оккупированного Крыма.