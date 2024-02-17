Ціна утримання окупованих територій

Російський уряд знайшов гроші на пільгове постачання електроенергії на тимчасово окуповані території. Окупанти вирішили піти перевіреною доріжкою та "видоїти" власний бізнес, інформують місцеві ЗМІ.

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Доплату на загальну суму у 18 мільярдів рублів на 2024 рік оформили як "спецнадбавку до ціни потужності АЕС". Платити повинні будуть промислові споживачі, потужності яких розташовані у європейській частині Росії та на Уралі.

Цікаво, що загалом дефіцит, який утворився внаслідок пільгового електропостачання на окуповані території, оцінюють у 36 мільярдів рублів. Ще 18 мільярдів росіяни планували виділити з федерального бюджету, але є проблема – там таких коштів немає. На ці цілі зараз передбачено лише 3 мільярди рублів, і інших варіантів покрити дефіцит наразі немає.

Йдеться про всі тимчасово окуповані території, за винятком Кримського півострова.

За попередніми оцінками, платіжки визначених російських підприємств через задум уряду суттєво зростуть. Раніше росіяни вже вводили подібні спецнадбавки, аби покрити дефіцит через Калінінградську область та ізолтовані території Далекого Сходу. Також платежі підвищили, коли зібралися будувати електростанції на території окупованого Криму.