В немецкий порт вынужденно зашло российское судно с ураном

Судно "Атлантик Навигатор II" перевозило обогащенный уран и березовую древесину, которая принадлежала заводам российского олигарха. Транспортное средство задержали.

Российское судно в немецком порту

Уже три недели в порту Ростока стоит судно "Атлантик Навигатор II", на борту которого есть обогащенный уран. Этот ресурс должен был попасть на атомные электростанции США.

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Этому судну запрещено прибывать в европейские порты из-за санкций со стороны ЕС.

Корабль отбыл из Санкт-Петербурга и не должен был прибывать в морской порт Германии. Однако во время путешествия у него отказал двигатель и он вынужден был стать на ремонт.

Местная таможня обнаружила на судне подсанкционные товары и запретила судну продолжать путь. В частности оказалось, что березовая древесина имела происхождение с заводов российского олигарха, включенного в санкционный список ЕС.

Судоходная компания, которая владеет этим российским судном, подала протест на постановление о задержании, однако его не удовлетворили.