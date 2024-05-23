Не все так просто: почему налоги в Украине могут увеличиться

Национальная стратегия доходов утвердила свой план еще 6 месяцев назад. Согласно ему, рост налогов не предполагался, однако все может измениться.

Почему могут вырасти налоги

Нынешние расходы на военный сектор очень большие. Однако говорить о росте налогов пока рано, как отметил министр финансов Сергей Марченко, сначала нужно все просчитать.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Реальность является другой, и то что полгода назад было очевидным, сейчас не является очевидным. И то безумное дополнительное давление, которое мы испытываем с точки зрения необходимости обеспечения военных расходов именно за счет внутреннего ресурса, к сожалению он есть, и он должен иметь ответы.

Марченко отметил, что просто повысить налоги это не эффективная стратегия. К решению нужно подойти комплексно.

Это не может быть одно магическое решение, которое скажет вот давайте мы там повысим военный сбор. Об этом все говорят, потому что он называется военным, поэтому его и надо повышать, но надо опять же понимать следствие,

– отмечает Марченко.

Министр финансов также предупредил, что увеличение заимствований, которые может осуществлять минфин, будет иметь негативные последствия. Нужно понимать, что стоимость обслуживания долга является значительной.

Какова стратегия сейчас

Национальная стратегия доходов предусматривает усиление роли ключевых администраторов налогов. Об увеличении уровня налогообложения на первом этапе реализации, речь не идет вовсе.

Эта стратегия также предусматривает создание доверительных отношений между властью и бизнесом. То есть налаживание процесса администрирования и уплаты налогов.