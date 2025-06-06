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6 июня, 16:25
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Средняя зарплата выросла до 560 долларов, как изменился доход украинцев за последние 30 лет

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1%, достигнув 23 460 гривен или 562 доллара.
  • Зарплата превысила довоенный уровень, когда в 2021 году она составляла 514 долларов.
  • Рост зарплаты в Украине фиксируется уже последние 30 лет, в частности, с 126 гривен в 1996 году до 23 460 гривен в 2025 году.

В Украине продолжают расти зарплаты, как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. Они превышают довоенный уровень.

Какая средняя зарплата в Украине

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал. Сейчас фиксируют значительный рост зарплат в Украине, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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В частности, актуальные данные статистического ведомства свидетельствуют, что средняя зарплата штатных работников в первом квартале 2025 года выросла на 24,1%, достигнув 23 460 гривен.

В долларовом эквиваленте зарплата выросла до 562 долларов. Заметим также, что это выше довоенного уровня. Например, в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Год Средняя зарплата, грн
1996 126
1997 143
1998 153
1999 178
2000 230
2001 311
2002 376
2003 462
2004 590
2005 806
2006 1041
2007 1351
2008 1806
2009 1906
2010 2239
2011 2633
2012 3026
2013 3265
2014 3480
2015 4195
2016 5186
2017 7104
2018 8865
2019 10497
2020 11591
2021 14014
2022 14577
2023 17442
2024 21473
2025 23460

Заметим, что с марта средняя зарплата выросла на 500 гривен, а с февраля на 1000 гривен.

Справочно. По прогнозу НБУ, в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной (с учетом инфляции) – 3,9%. Тогда как уже в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, а реальная – на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная – на 3,5%.