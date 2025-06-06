Средняя зарплата выросла до 560 долларов, как изменился доход украинцев за последние 30 лет

В Украине продолжают расти зарплаты, как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. Они превышают довоенный уровень.

Какая средняя зарплата в Украине

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал. Сейчас фиксируют значительный рост зарплат в Украине, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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В частности, актуальные данные статистического ведомства свидетельствуют, что средняя зарплата штатных работников в первом квартале 2025 года выросла на 24,1%, достигнув 23 460 гривен.

В долларовом эквиваленте зарплата выросла до 562 долларов. Заметим также, что это выше довоенного уровня. Например, в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Год Средняя зарплата, грн 1996 126 1997 143 1998 153 1999 178 2000 230 2001 311 2002 376 2003 462 2004 590 2005 806 2006 1041 2007 1351 2008 1806 2009 1906 2010 2239 2011 2633 2012 3026 2013 3265 2014 3480 2015 4195 2016 5186 2017 7104 2018 8865 2019 10497 2020 11591 2021 14014 2022 14577 2023 17442 2024 21473 2025 23460

Заметим, что с марта средняя зарплата выросла на 500 гривен, а с февраля на 1000 гривен.

Справочно. По прогнозу НБУ, в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной (с учетом инфляции) – 3,9%. Тогда как уже в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, а реальная – на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная – на 3,5%.