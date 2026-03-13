Языковое решение от Rozetka: как маркетплейс отказался от русскоязычной версии сайта
Сеть Rozetka отказалась от русского языка на своем сайте. Несмотря на то, что результаты поиска в Google могут отображаться на русском, с переходом на сайт – работает только украинская версия.
Что известно об обновлении сайта Rozetka?
О том, можно ли просмотреть сайт маркетплейса на русском языке, говорится в сообщении.
Смотрите также Пенсионеров массово зовут на работу: какие зарплаты предлагает бизнес и что надо делать
Так, украинский интернет-магазин убрал русскую версию сайта. Теперь зайти на его страницу и просматривать товары можно только на украинском.
Русскоязычная версия Rozetka не работает / Скриншот с телеграм-канала Digital masons
"Межа" обратилась к Rozetka за официальным комментарием и получила подтверждение. Однако сейчас русский еще остается в структуре сайта.
Это работает так: при поиске результаты могут отображаться на русском, но когда перейти на соответствующую страницу – она будет на украинском. Просмотр сайта в русской версии невозможен.
Что известно о работе маркетплейса Rozetka за рубежом?
С 2023 года сеть работает за рубежом – в Польше. Сейчас масштабы продаж на рынке превышают сотни миллионов евро в год. Об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в интервью ЭП.
Хотя при выходе на зарубежный рынок, в компании больше надеялись на диаспору, однако ситуация иная. Маркетплейс пользуется спросом и у самих поляков.
Сначала мы делали ставку на украинцев, которые приехали в Польшу и знают, что такое Rozetka. У нас доля украинцев среди клиентов больше, чем доля украинцев в населении Польши. Но все равно абсолютное большинство наших клиентов – поляки,
– отметил Чечеткин.
Он добавил, что польский потребитель придирчивый, поэтому в тамошней сети фиксируют больше возвратов, чем в Украине.
Что еще нужно знать о работе украинского бизнеса?
В Украине планируют реформировать систему такси. Новая концепция создаст статус – автомобильный самозанятый перевозчик. Так, водители смогут легально работать без сложной отчетности и бюрократии.
В то же время украинские бизнесмены вошли в рейтинг самых богатых людей мира. Речь идет о 7 украинцах, рейтинг которых возглавляет Ринат Ахметов с состоянием 7,8 миллиарда долларов. На 4 месте оказался 5-й президент Украины Петр Порошенко. Хотя его достояние уменьшились, все же бизнесмен имеет 1,5 миллиарда долларов.