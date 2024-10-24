У каких руководителей госбанков Украины зарплаты более 1 миллиона гривен
Источник:"Минфин"
За последние 2 года расходы всей банковской системы на зарплаты персонала выросли. Интересно, что руководители украинских государственных банков получают заработную плату, которая может даже превышать 1 миллион гривен, а вознаграждение членам наблюдательных советов иногда рассчитывается в соответствии с курсом доллара.
Как выросли зарплатные расходы банков
Известно, что на начало сентября рост расходов на зарплату персонала составил 31,7% – это до 31,6 миллиарда гривен. В то же время административные и операционные расходы, в том числе вознаграждения руководству, выросли почти на 33% – до 25,7 миллиарда гривен.
Читайте также "Бизнес будет вынужден уходить в тень", – банкиры о будущей тенизации в Украине
Интересно! Наибольший рост расходов на оплату труда зафиксировали в банках с государственной долей – до 46% зарплатных расходов в банковской системе Украины приходится на 6 государственных финансовых учреждений.
Поэтому динамика приростов за год по зарплатным расходам составляет:
- Укрэксимбанк получил самый высокий рост дохода на 35% – до 1,1 миллиарда гривен,
- "Приватбанк" повысил расходы на зарплату почти на 30% – до 5,9 миллиарда гривен,
- "Ощадбанк" увеличил расходы более чем на 7,2% – до 4,1 миллиарда гривен,
- Укргазбанк повысил на 31,6% – до 1,8 миллиарда гривен,
- Сенс Банк увеличил расходы на 16% – до 1,7 миллиарда гривен.
Какие зарплаты у руководства
- По последним отчетам, в "Ощадбанке" вознаграждение членов наблюдательного совета выросло с 341,6 тысячи гривен до 1,6 – 1,8 миллиона гривен, а для председателя наблюдательного совета – до 2,1 миллиона гривен. В то же время зарплата председателя правления Ощадбанка составляет 1,1 миллиона гривен ежемесячно.
Обратите внимание! В Ощадбанке объясняют это тем, что вознаграждения привязаны к валютному курсу. И после отказа НБУ от фиксации курса доллара он вырос до более 40,5 гривны летом этого года.
- В Сенс Банке размер вознаграждения членов наблюдательного совета составляли в июле 576,6 – 681,5 тысячи гривен. Вознаграждение выплачивается не ежемесячно и зависит от работы наблюдательного совета. Зарплата председателя Сенс Банка сохранена на уровне 1,1 миллиона гривен в месяц.
- Потолок вознаграждения для наблюдательного совета "Приватбанка" с начала 2024 года выросла на 31% и достигла 803,4 тысячи гривен. Поэтому в сентябре размер вознаграждения членам наблюдательного совета был в пределах от 580 тысяч гривен до 803 тысячи гривен. По зарплатам, то из официальных отчетов известно об увеличении выплат председателю правления Приватбанка на 10,5% – до 1,07 миллиона гривен, кроме того, огромное начисление одному из заместителей председателя в начале года – в размере аж 6,6 миллиона гривен.
- В Укрэксимбанке из-за разной сезонности произошло увеличение вознаграждений – с 484,6 – 518,1 тысячи гривен до 590,2 – 1,043 тысячи гривен. Диапазон зарплат членам правления Укрэксимбанка несколько сократился – с 699,4 тысячи гривен – 1,19 миллиона гривен до 590,2 тысячи гривен – 1,04 миллиона гривен.
- Укргазбанк за последние год не изменил размеры вознаграждения для членов наблюдательного совета – это 402,3 – 475,4 тысячи гривен. В то же время начисления председателю выросли с 870 тысяч гривен до 1,05 миллиона гривен. А диапазон выплат членам правления расширился с 550 – 725 тысяч гривен до 379,8 – 1 359 тысячи гривен.