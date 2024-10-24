У каких руководителей госбанков Украины зарплаты более 1 миллиона гривен

За последние 2 года расходы всей банковской системы на зарплаты персонала выросли. Интересно, что руководители украинских государственных банков получают заработную плату, которая может даже превышать 1 миллион гривен, а вознаграждение членам наблюдательных советов иногда рассчитывается в соответствии с курсом доллара.

Как выросли зарплатные расходы банков

Известно, что на начало сентября рост расходов на зарплату персонала составил 31,7% – это до 31,6 миллиарда гривен. В то же время административные и операционные расходы, в том числе вознаграждения руководству, выросли почти на 33% – до 25,7 миллиарда гривен.

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Интересно! Наибольший рост расходов на оплату труда зафиксировали в банках с государственной долей – до 46% зарплатных расходов в банковской системе Украины приходится на 6 государственных финансовых учреждений.

Поэтому динамика приростов за год по зарплатным расходам составляет:

Укрэксимбанк получил самый высокий рост дохода на 35% – до 1,1 миллиарда гривен,

получил самый высокий рост дохода на 35% – до 1,1 миллиарда гривен, "Приватбанк" повысил расходы на зарплату почти на 30% – до 5,9 миллиарда гривен,

повысил расходы на зарплату почти на 30% – до 5,9 миллиарда гривен, "Ощадбанк" увеличил расходы более чем на 7,2% – до 4,1 миллиарда гривен,

увеличил расходы более чем на 7,2% – до 4,1 миллиарда гривен, Укргазбанк повысил на 31,6% – до 1,8 миллиарда гривен,

повысил на 31,6% – до 1,8 миллиарда гривен, Сенс Банк увеличил расходы на 16% – до 1,7 миллиарда гривен.

Какие зарплаты у руководства

По последним отчетам, в "Ощадбанке" вознаграждение членов наблюдательного совета выросло с 341,6 тысячи гривен до 1,6 – 1,8 миллиона гривен, а для председателя наблюдательного совета – до 2,1 миллиона гривен. В то же время зарплата председателя правления Ощадбанка составляет 1,1 миллиона гривен ежемесячно.

Обратите внимание! В Ощадбанке объясняют это тем, что вознаграждения привязаны к валютному курсу. И после отказа НБУ от фиксации курса доллара он вырос до более 40,5 гривны летом этого года.