Ryanair намерен первыми возобновить рейсы в два украинских города

Ryanair планирует стать первой авиакомпанией, которая возобновит рейсы в Украину после войны. В компании определили два города, которые могли бы в оптимальные сроки возобновить авиасообщение.

Ryanair обратится к Украине

В частности, в новом заявлении исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири сказал, что авиакомпания стремится первой вернуться в Украину после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Конкретный план возвращения

По его словам, хотя аэропорт в Одессе получил повреждения, Киев и Львов могут быстро восстановить прием пассажиров.

Мы планируем запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение 6 недель после открытия неба,

– отметил О'Лири.

Он отметил, что сейчас около 14 миллионов украинцев разбросаны по всей Европе: "Они уже три года не видели своих друзей и семей из-за незаконного вторжения России".

Каким будет сообщение

О'Лири сообщил, что компания изучает возможность размещения 5 самолетов на различных базах по всей Европе, включая лондонский аэропорт Станстед, Дублин, Брюссель и Милан.

Он пояснил, что авиакомпания может отказаться от некоторых маршрутов, например, из Станстеда на Канары, в пользу запуска рейсов во Львов или Киев.