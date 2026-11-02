Зарплаты выросли на 40 %: где в Украине особенно активно ищут сотрудников

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В каких сферах кандидаты чаще откликаются на вакансии

В сентябре 2026 года в некоторых отраслях на рынке труда количество откликов выросло, хотя общая тенденция по ряду направлений была противоположной. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.

Наиболее заметно активность кандидатов возросла в таких сферах:

Розничная торговля в Харьковской области – количество откликов выросло на 20%. Строительство в Харьковской области – прирост составил 17%. Строительство в Николаевской области – количество откликов увеличилось на 14%.

В то же время в сфере логистики в Запорожской и Сумской областях количество откликов практически не изменилось: снижение составило около 3% и 5% соответственно.

Наибольшее падение активности кандидатов зафиксировали в Херсонской области. В производстве и рабочих специальностях количество откликов сократилось в несколько раз, а в логистике и розничной торговле – более чем вдвое. Почти вдвое меньше откликов стало также в розничной торговле в Николаевской области и Запорожье.

Таким образом, ситуация неоднородна: пока одни сферы теряют кандидатов, в других интерес к работе растет. Наиболее заметно это в розничной торговле и строительстве.

В каких сферах стало больше вакансий

Количество предложений о работе во многих отраслях за год сократилось. Однако есть направления, в которых работодатели, напротив, размещают больше объявлений, чем в прошлом году.

Наибольший рост среди проанализированных категорий зафиксировали в логистике в Херсонской области – количество вакансий увеличилось на 28%. В Харьковской области в этой сфере предложений стало примерно на 5% больше. В Николаевской области на столько же выросло количество вакансий в строительстве.

Есть и сферы, где предложение работы практически не изменилось:

В розничной торговле в Херсонской области количество вакансий осталось примерно на прошлогоднем уровне.

В гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa) в Николаевской области снижение составило всего около 1%.

В других отраслях ситуация сложнее. Наиболее заметно количество вакансий сократилось в производстве в Херсонской и Сумской областях, а также в HoReCa и розничной торговле в Запорожской области. В Харьковской области падение в большинстве основных сфер было более умеренным.

В каких сферах зарплаты выросли больше всего

Несмотря на сокращение вакансий в ряде отраслей, медианные зарплаты в основном растут. Наиболее заметные изменения наблюдаются в производстве, логистике, строительстве и розничной торговле.

В Харьковской области наибольший рост среди основных сфер зафиксировали в производстве и рабочих специальностях. Медианная зарплата здесь увеличилась на 22% – до 27 500 гривен. Другие показатели также выросли:

Розничная торговля – на 17 %, до 20 500 гривен. Логистика – на 11 %, до 30 500 гривен.

В Сумской области лидером по росту заработной платы стала логистика: медианная зарплата повысилась на 22% и достигла 27 500 гривен. В строительстве прирост составил 15% – до 28 750 гривен, а в производстве – 5%, до 22 000 гривен. В то же время в сфере HoReCa зарплата практически не изменилась и осталась на уровне 15 500 гривен.

В Николаевской области больше всего за год выросла оплата труда в производстве – на 14%, до 22 815 гривен. В логистике медианная зарплата увеличилась на 13%, до 26 550 гривен, а в розничной торговле – на 9%, до 19 700 гривен. В строительстве показатель остался практически неизменным – около 29 900 гривен.

В Запорожской области наибольший рост также пришелся на логистику. Зарплаты здесь выросли на 20% – до 30 000 гривен. В других сферах изменения были более умеренными:

Розничная торговля – рост на 11%, до 20 000 гривен.

Производство – на 8%, до 26 000 гривен.

Строительство и HoReCa – примерно на 2–3%.

В Херсонской области наибольший рост среди всех проанализированных регионов зафиксировали в гостинично-ресторанном бизнесе. Медианная зарплата в этой сфере повысилась на 40% – до 17 500 гривен. В производстве прирост составил 19%, до 24 000 грн, а в логистике – 17%, до 30 000 гривен. В розничной торговле зарплата почти не изменилась и составляет около 17 500 гривен.

Почему меняются вакансии и зарплаты

В OLX Работа связывают динамику найма с ситуацией в сфере безопасности, демографическими изменениями и состоянием инфраструктуры. Когда кандидатов становится меньше, работодателям приходится прилагать больше усилий для поиска персонала.

В связи с ударами по логистической инфраструктуре мы наблюдаем рост спроса на водителей по всей Украине, что является ответом на необходимость постоянной перевозки товаров. То же самое, но в обратную сторону, мы наблюдаем в сфере производства и рабочих специальностей, например, в Запорожье. Разрушение производственных мощностей привело как к уничтожению рабочих мест, так и к увольнению персонала– комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Таким образом, в 2026 году рынок труда в прифронтовых областях демонстрирует противоречивую картину: в ряде отраслей предложений о работе становится меньше, но это не обязательно означает снижение затрат работодателей на персонал.