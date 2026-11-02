Зарплати зросли на 40%: де в Україні посилено шукають працівників

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Де кандидати частіше відгукуються на вакансії

У вересні 2026 року в деяких галузях на ринку праці кількість відгуків зросла, хоча загальна тенденція в частині напрямів була протилежною. Про це 24 Каналу відомо з аналітики OLX Робота.

Найпомітніше активність кандидатів збільшилася у таких сферах:

Роздрібна торгівля на Харківщині – кількість відгуків зросла на 20%. Будівництво на Харківщині – приріст становив 17%. Будівництво на Миколаївщині – відгуків побільшало на 14%.

Водночас у логістиці на Запоріжжі та Сумщині кількість відгуків майже не змінилася: зниження становило близько 3% і 5% відповідно.

Найбільше падіння активності кандидатів зафіксували на Херсонщині. У виробництві та робітничих спеціальностях кількість відгуків скоротилася в кілька разів, а в логістиці й роздрібній торгівлі – більш ніж удвічі. Майже вдвічі менше відгуків стало також у роздрібній торгівлі на Миколаївщині та Запоріжжі.

Отже, ситуація неоднорідна: поки одні сфери втрачають кандидатів, в інших інтерес до роботи зростає. Найпомітніше це в роздрібній торгівлі та будівництві.

У яких сферах побільшало вакансій

Кількість пропозицій роботи в багатьох галузях за рік скоротилася. Проте є напрями, у яких роботодавці, навпаки, розміщують більше оголошень, ніж торік.

Найбільше зростання серед проаналізованих категорій зафіксували в логістиці на Херсонщині – кількість вакансій збільшилася на 28%. На Харківщині в цій сфері пропозицій стало приблизно на 5% більше. На Миколаївщині на стільки ж зросла кількість вакансій у будівництві.

Є й сфери, де пропозиція роботи майже не змінилася:

У роздрібній торгівлі на Херсонщині кількість вакансій залишилася приблизно на торішньому рівні.

У готельно-ресторанному бізнесі (HoReCa) на Миколаївщині зниження становило лише близько 1%.

В інших галузях ситуація складніша. Найвідчутніше кількість вакансій скоротилася у виробництві на Херсонщині та Сумщині, а також у HoReCa й роздрібній торгівлі на Запоріжжі. На Харківщині падіння в більшості основних сфер було помірнішим.

У яких сферах зарплати зросли найбільше

Попри скорочення вакансій у низці галузей, медіанні зарплати переважно зростають. Найпомітніші зміни спостерігаються у виробництві, логістиці, будівництві та роздрібній торгівлі.

На Харківщині найбільше зростання серед основних сфер зафіксували у виробництві та робітничих спеціальностях. Медіанна зарплата тут збільшилася на 22% – до 27 500 гривень. Інші показники також зросли:

Роздрібна торгівля – на 17%, до 20 500 гривень. Логістика – на 11%, до 30 500 гривень.

На Сумщині лідером за зростанням оплати праці стала логістика: медіанна зарплата підвищилася на 22% і досягла 27 500 гривень. У будівництві приріст становив 15% – до 28 750 гривень, а у виробництві – 5%, до 22 000 гривень. Водночас у HoReCa зарплата майже не змінилася й залишилася на рівні 15 500 гривень.

На Миколаївщині найбільше за рік зросла оплата праці у виробництві – на 14%, до 22 815 гривень. У логістиці медіанна зарплата збільшилася на 13%, до 26 550 гривень, а в роздрібній торгівлі – на 9%, до 19 700 гривень. У будівництві показник залишився майже незмінним – близько 29 900 гривень.

У Запорізькій області найбільший приріст також припав на логістику. Зарплати тут зросли на 20% – до 30 000 гривень. В інших сферах зміни були помірнішими:

Роздрібна торгівля – зростання на 11%, до 20 000 гривень.

Виробництво – на 8%, до 26 000 гривень.

Будівництво та HoReCa – приблизно на 2 – 3%.

На Херсонщині найбільше зростання серед усіх проаналізованих регіонів зафіксували в готельно-ресторанному бізнесі. Медіанна зарплата в цій сфері підвищилася на 40% – до 17 500 гривень. У виробництві приріст становив 19%, до 24 000 грн, а в логістиці – 17%, до 30 000 гривень. У роздрібній торгівлі зарплата майже не змінилася й становить близько 17 500 гривень.

Чому змінюються вакансії та зарплати

В OLX Робота пов'язують динаміку найму з безпековою ситуацією, демографічними змінами та станом інфраструктури. Коли кандидатів стає менше, роботодавцям доводиться докладати більше зусиль для пошуку персоналу.

З ударами по логістичній інфраструктурі ми бачимо зростання попиту на водіїв по всій Україні як відповідь на потребу постійного переміщення товарів. Те ж саме, але у зворотний бік, ми спостерігаємо у сфері виробництва та робітничих спеціальностей, наприклад, на Запоріжжі. Руйнування виробничих потужностей спричинило і руйнування робочих місць, і вивільнення персоналу– коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Таким чином, у 2026 році ринок праці у прифронтових областях демонструє суперечливу картину: у низці галузей пропозицій роботи стає менше, але це не обов'язково означає зниження витрат роботодавців на персонал.