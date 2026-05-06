Вас точно "выкинут" с вакансии: какую категорию людей бизнес категорически не берет на работу

Люди в возрасте 50+ часто даже не попадают на собеседования – и причина не всегда в опыте или навыках. Значительную роль играет то, как работодатели формулируют вакансии и как кандидаты их воспринимают.

Почему людей 50+ и пенсионеров не берут на работу?

В общем есть несколько барьеров, из-за которых людей старшего возраста не берут на работу. К таким выводам пришли исследователи Украинского центра социальных реформ. О результатах исследования рассказала ведущая исследовательница, кандидат экономических наук Мария Крымова, пишет NV.

Первый барьер возникает еще до подачи резюме. Если в описании вакансии есть акцент на скорость, интенсивность или работу с новыми технологиями, старшие кандидаты часто воспринимают это как сигнал, что эта позиция не для них. Из-за этого срабатывают стереотипы и заниженная самооценка – люди просто не подаются.

Второй этап отсеивания происходит уже после подачи резюме. Рекрутеры оценивают кандидатов не только по навыкам, но и подсознательно учитывают возраст и связанные с ним представления. В результате решение часто базируется не на компетенциях, а на предположениях – "подойдет" ли человек по возрасту.

Среди распространенных предубеждений:

старшие кандидаты не выдержат высокого темпа;

им сложнее адаптироваться;

они менее эффективны в физически сложных условиях.

При этом исследователи отмечают: в случае очень тяжелых условий труда проблема часто не в возрасте, а в самих условиях работы.

Почему работодатели выбирают младших и как проявляется эйджизм?

Даже при одинаковых навыках работодатели часто отдают предпочтение более молодым кандидатам. Это решение обычно не озвучивается прямо, но становится частью системного подхода к найму. Даже если кандидат 50+ доходит до интервью, появляются новые барьеры.

Работодатели оценивают:

"вписанность" в команду;

стиль коммуникации;

потенциальную "перспективность".

В некоторых сферах, например в торговле или ресторанном бизнесе, важным становится еще и внешний вид.

Что это означает?

Фактически формируется двойная система барьеров, где кандидаты сами ограничивают свои возможности, а работодатели усиливают это через стереотипы. В результате возникает замкнутый круг, где люди 50+ выпадают с рынка еще до реальной конкуренции. Это означает, что проблема имеет не индивидуальный, а системный характер.

В то же время исследование показывает: несмотря на барьеры, работодатели все же привлекают работников 50+. Это происходит под влиянием так называемых "триггеров" – условий, при которых предубеждения ослабевают.

Самый сильный из них – дефицит кадров. По данным исследования, около 40% работодателей сталкиваются с нехваткой специализированных навыков, и в таких условиях 65% готовы рассматривать кандидатов в возрасте 50+.

Какие будут прогнозы?

Можно ожидать несколько тенденций:

1. Рост роли кандидатов 50+. Из-за демографических изменений и дефицита кадров их доля на рынке будет расти.

2. Пересмотр политик найма. Компании будут вынуждены адаптировать подходы к отбору.

3. Уменьшение дискриминации под давлением экономики. Бизнес постепенно будет отказываться от стереотипов из-за практической необходимости.

4. Усиление конкуренции между кандидатами разного возраста. Возраст станет менее определяющим фактором, чем навыки.

Обратите внимание! Дискриминация кандидатов 50+ – это не отдельные случаи, а результат системной логики рынка труда. В то же время дефицит кадров уже заставляет бизнес пересматривать свои подходы. Это означает, что роль старших работников будет расти, но скорость изменений будет зависеть от того, насколько быстро работодатели откажутся от стереотипов.

В каких отраслях нужны и не нужны люди 50+?

Люди 50+ нужны на рынке труда Украины, пишет "РБК-Украина". Кроме этого, самая привлекательная для любого работодателя категория сегодня – это категория мужчин 60+. Принимая на работу такого человека, работодатель прежде всего не будет бояться, что через месяц его мобилизуют, считает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Однако сейчас есть отрасли, где заменить молодежь на работников старшего возраста не слишком выгодно:

Ресторанный бизнес. Представить официанта 60+ в зале сложно: это постоянное движение, тяжелые подносы, высокий темп. Зато на кухнях и в административной части заведений старших работников хватает. Ритейл и недвижимость. Те, кто показывает квартиры или работает непосредственно с клиентами, обычно моложе. А вот в "бэк-офисе" людей 55+ много.

Зато есть сферы, где работники 50+ на вес золота: в промышленности, строительстве, транспорте и агросекторе опытных работников активно приглашают. Там важна не только физическая выносливость, но и знание процессов и ответственность – то, что приходит с годами.

И в частности, когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодежи,

– говорит эксперт.

Какие причины дефицита кадров в Украине?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

