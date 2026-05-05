Бизнес Украины "задыхается" из-за дефицита кадров: не хватает около 2 миллионов работников
- Украинский бизнес сталкивается с дефицитом кадров, не хватает около двух миллионов работников.
- 62% вакансий не заполняются, что приводит к замедлению экономического роста.
Украинский бизнес сталкивается с острым дефицитом кадров, который уже влияет на экономику. По оценкам экспертов, компаниям не хватает около двух миллионов работников.
Какой дефицит работников у компаний сейчас?
Ситуация приближается к критической. Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Новости.LIVE.
Специалист отмечает: нехватка рабочей силы становится ключевым барьером для экономического роста. Несмотря на развитие технологий, автоматизация не способна полностью заменить людей.
В бизнесе уже сейчас 62% вакансий не заполняются. 75% компаний указывают на огромный дефицит: по состоянию на сейчас около двух миллионов рабочих рук. Имеем отрицательные показатели экономического роста,
– подытожил Андрей Длигач.
Таким образом, рынок труда оказался в ситуации, когда спрос на работников значительно превышает предложение, что создает дополнительное давление на бизнес и сдерживает развитие экономики.
Что это значит?
- вакансий больше, чем людей
- бизнес не может масштабироваться
- экономика теряет темпы роста
Обратите внимание! Кадровый дефицит становится системной проблемой для Украины. Без решения этого вопроса экономический рост будет оставаться ограниченным, даже при наличии спроса и инвестиций.
Каковы причины дефицита кадров?
В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.
Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.
Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.
В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.
У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.
Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".
Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",
– добавляет Гаврюшенко.
Как можно преодолеть проблему нехватки работников?
Сегодня в Украине более 10 миллионов пенсионеров. При этом примерно половина из них получает пенсию до 5 тысяч гривен, что фактически означает жизнь на грани базовых потребностей, пишет "Главком".
На этом фоне вопрос трудоустройства людей в возрасте 60+ приобретает не только социальное, но и экономическое значение. В условиях войны рынок труда испытывает серьезный дефицит кадров: часть населения выехала за границу, значительное количество людей находится в рядах ВСУ.
Несмотря на это, люди старшего возраста часто сталкиваются с предубеждениями. Работодатели нередко сомневаются в их способности адаптироваться к новым технологиям или работать в современном темпе. В то же время такие работники имеют значительный профессиональный опыт, знания и сформированную трудовую этику.
Моя позиция как председателя профильного комитета и секретаря Нацсовета по восстановлению четкая: государство должно не просто "просить" бизнес брать на работу людей 60+, а создавать для этого железобетонные экономические стимулы,
– считает нардеп Даниил Гетманцев.
В таком случае эксперт предлагает следующие шаги:
- Налоговые стимулы. Стоит ввести льготы для работодателей, которые нанимают людей 60+: частичная компенсация ЕСВ или налоговые скидки. Это должно быть выгодно обеим сторонам.
- Обучение в течение жизни. Государство через центры занятости должно финансировать переквалификацию. При наличии базы и мотивации даже в 60+ реально овладеть новыми навыками.
- Легальная занятость. Нужно убрать барьеры, из-за которых пенсионеры работают "в тени". Официальная работа не должна лишать их выплат – наоборот, государство должно гарантировать поддержку.
Что еще известно о рынке труда 2026 в Украине?
67% работодателей в Украине отмечают дефицит работников, что является рекордом с начала полномасштабной войны. Кроме кадрового голода, бизнесу мешают рост цен на сырье, риски безопасности, перебои с поставками энергии, хотя давление и коррупция остаются менее значимыми проблемами.
Спрос на удаленную работу в Украине превышает предложение, при этом лишь 7% вакансий являются дистанционными. Удаленная работа популярна из-за войны, релокацию, желание гибкого графика и ограничения для определенных групп населения.