Бизнес Украины "задыхается" из-за дефицита кадров: не хватает около 2 миллионов работников

Украинский бизнес сталкивается с острым дефицитом кадров, который уже влияет на экономику. По оценкам экспертов, компаниям не хватает около двух миллионов работников.

Какой дефицит работников у компаний сейчас?

Ситуация приближается к критической. Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Новости.LIVE.

Специалист отмечает: нехватка рабочей силы становится ключевым барьером для экономического роста. Несмотря на развитие технологий, автоматизация не способна полностью заменить людей.

В бизнесе уже сейчас 62% вакансий не заполняются. 75% компаний указывают на огромный дефицит: по состоянию на сейчас около двух миллионов рабочих рук. Имеем отрицательные показатели экономического роста,

– подытожил Андрей Длигач.

Таким образом, рынок труда оказался в ситуации, когда спрос на работников значительно превышает предложение, что создает дополнительное давление на бизнес и сдерживает развитие экономики.

Что это значит?

вакансий больше, чем людей

бизнес не может масштабироваться

экономика теряет темпы роста

Обратите внимание! Кадровый дефицит становится системной проблемой для Украины. Без решения этого вопроса экономический рост будет оставаться ограниченным, даже при наличии спроса и инвестиций.

Каковы причины дефицита кадров?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

Как можно преодолеть проблему нехватки работников?

Сегодня в Украине более 10 миллионов пенсионеров. При этом примерно половина из них получает пенсию до 5 тысяч гривен, что фактически означает жизнь на грани базовых потребностей, пишет "Главком".

На этом фоне вопрос трудоустройства людей в возрасте 60+ приобретает не только социальное, но и экономическое значение. В условиях войны рынок труда испытывает серьезный дефицит кадров: часть населения выехала за границу, значительное количество людей находится в рядах ВСУ.

Несмотря на это, люди старшего возраста часто сталкиваются с предубеждениями. Работодатели нередко сомневаются в их способности адаптироваться к новым технологиям или работать в современном темпе. В то же время такие работники имеют значительный профессиональный опыт, знания и сформированную трудовую этику.

Моя позиция как председателя профильного комитета и секретаря Нацсовета по восстановлению четкая: государство должно не просто "просить" бизнес брать на работу людей 60+, а создавать для этого железобетонные экономические стимулы,

– считает нардеп Даниил Гетманцев.

В таком случае эксперт предлагает следующие шаги:

Налоговые стимулы. Стоит ввести льготы для работодателей, которые нанимают людей 60+: частичная компенсация ЕСВ или налоговые скидки. Это должно быть выгодно обеим сторонам. Обучение в течение жизни. Государство через центры занятости должно финансировать переквалификацию. При наличии базы и мотивации даже в 60+ реально овладеть новыми навыками. Легальная занятость. Нужно убрать барьеры, из-за которых пенсионеры работают "в тени". Официальная работа не должна лишать их выплат – наоборот, государство должно гарантировать поддержку.

