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Бизнес Актуальные новости Мінус тисячі вакансій: які професії втратили попит після початку війни
7 июня, 16:58
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Минус тысячи вакансий: какие профессии потеряли спрос после начала войны

Ирина Гайдук

Полномасштабная война России значительно изменила украинский рынок труда. Некоторые профессии, которые ранее пользовались огромным спросом, теперь потеряли популярность на фоне обострения дефицита кадров и массовой миграции украинцев за границу.

Какие профессии больше всего пострадали

Особенно сократился спрос на профессии в сфере услуг и на кандидатов без опыта работы, как свидетельствует исследование OLX Работа.

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Больше всего на сайтах поиска работы "исчезли" вакансии домработницы. По сравнению с 2022 годом количество объявлений о поиске помощницы по хозяйству сократилось на 68%.

Например, еще в апреле 2022 года работодатели предлагали 287 вакансий на эту работу, тогда как в апреле этого года – только 93.

Почти так же обвалился спрос на таксистов – на 67% за четыре года войны.

К тому же значительно потеряли популярность:

  • вакансии для студентов и работников без опыта – на 65%;
  • предложения для торговых представителей – на 65%;
  • позиции для клининговых работников и домашнего персонала – на 60%;
  • вакансии для репетиторов – на 57%.

Речь идет о тысячах вакансий этих профессий, в которых больше не нуждается украинский рынок труда. К примеру, до войны в апреле работодатели искали почти три тысячи работников без опыта работы, сейчас – чуть более 990 человек.

Где еще сократился спрос на профессии

Существенно, но все же меньше, потеряла популярность профессия сварщика – на 46%.

Косметологов работодатели нуждаются меньше на 43%.

Также уменьшился на 38% спрос на менеджеров по закупкам, а на менеджеров гостинично-ресторанного бизнеса – на 33%.

Офис-менеджеров тоже меньше нанимают на работу – количество вакансий сократилось на 28%.

Впрочем, на некоторые профессии спрос упал значительно умереннее – до 20%:

  • на кондитеров – на 16%;
  • дизайнеров рекламы – 12%;
  • технологов в сфере производства – на 12%;
  • операторов ПК – на 11%;
  • менеджеров онлайн-магазинов – 11%;
  • и агрономов – на 10%.

Заметьте! Кроме того, из-за дефицита кадров во время войны украинские работодатели все чаще обращают свое внимание на работников в возрасте от 50 лет и старше. Особенно часто старших кандидатов ищут в образовании, медицине, сельском хозяйстве, торговле и на производстве.

  • Напомним, по оценкам Минэкономики, нехватка рабочей силы сейчас в Украине достигает около 4,5 миллиона работников. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в транспортной сфере, строительстве, промышленности, торговли и секторе услуг.

  • Несмотря на войну, экономика формирует и сегмент высоких зарплат в гражданских профессиях. В перечень наиболее оплачиваемых и востребованных специальностей входят аналитики по оценке уязвимостей, руководители складских комплексов, заместители директоров департаментов и начальники отделов, арбитражные управляющие, а также специалисты по разработке программного обеспечения.

  • В то же время предложение дистанционной работы остается ограниченным: лишь около 7% вакансий в Украине предлагают формат удаленной занятости, несмотря на стабильно высокий спрос со стороны кандидатов. Популярность "дистанционки" объясняется несколькими факторами – войной, внутренней и внешней релокацией работников, потребностью в гибком графике.

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