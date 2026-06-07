Минус тысячи вакансий: какие профессии потеряли спрос после начала войны

Полномасштабная война России значительно изменила украинский рынок труда. Некоторые профессии, которые ранее пользовались огромным спросом, теперь потеряли популярность на фоне обострения дефицита кадров и массовой миграции украинцев за границу.

Какие профессии больше всего пострадали

Особенно сократился спрос на профессии в сфере услуг и на кандидатов без опыта работы, как свидетельствует исследование OLX Работа.

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Больше всего на сайтах поиска работы "исчезли" вакансии домработницы. По сравнению с 2022 годом количество объявлений о поиске помощницы по хозяйству сократилось на 68%.

Например, еще в апреле 2022 года работодатели предлагали 287 вакансий на эту работу, тогда как в апреле этого года – только 93.

Почти так же обвалился спрос на таксистов – на 67% за четыре года войны.

К тому же значительно потеряли популярность:

вакансии для студентов и работников без опыта – на 65%;

предложения для торговых представителей – на 65%;

позиции для клининговых работников и домашнего персонала – на 60%;

вакансии для репетиторов – на 57%.

Речь идет о тысячах вакансий этих профессий, в которых больше не нуждается украинский рынок труда. К примеру, до войны в апреле работодатели искали почти три тысячи работников без опыта работы, сейчас – чуть более 990 человек.

Где еще сократился спрос на профессии

Существенно, но все же меньше, потеряла популярность профессия сварщика – на 46%.

Косметологов работодатели нуждаются меньше на 43%.

Также уменьшился на 38% спрос на менеджеров по закупкам, а на менеджеров гостинично-ресторанного бизнеса – на 33%.

Офис-менеджеров тоже меньше нанимают на работу – количество вакансий сократилось на 28%.

Впрочем, на некоторые профессии спрос упал значительно умереннее – до 20%:

на кондитеров – на 16%;

дизайнеров рекламы – 12%;

технологов в сфере производства – на 12%;

операторов ПК – на 11%;

менеджеров онлайн-магазинов – 11%;

и агрономов – на 10%.

Заметьте! Кроме того, из-за дефицита кадров во время войны украинские работодатели все чаще обращают свое внимание на работников в возрасте от 50 лет и старше. Особенно часто старших кандидатов ищут в образовании, медицине, сельском хозяйстве, торговле и на производстве.