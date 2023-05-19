Какие сейчас самые востребованные профессии в Украине

19 мая 2023, 18:39
Читати новину українською

Согласно данным сайтов по поиску работы, увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе на треть. На втором месте – сфера обслуживания.

Какие профессионалы наиболее нужны

Эксперт из рынке труда, Валентина Гаврюшенко в комментарии для 24 Канала рассказала, что наиболее незакрытых вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе – это 7 220 новых вакансий.

Читайте также В Украине рекордно низкое количество безработных, – НБУ

Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности,
– добавила Гаврюшенко.

Еще популярны остались:

  • менеджеры по продажам; бухгалтеры;
  • продавцы-консультанты;
  • работники логистической сферы;
  • водители, курьеры;
  • узкоспециальные профессионалы;
  • сфера продаж и розничной торговли.

Кто получает самые большие зарплаты

Традиционно высокооплачиваемыми остаются специалисты ИТ-отрасли, например, программисты РНР или Unity developer. Также много платят таким людям:

  • медиабайеру – 52 500 гривен;
  • водителю-международнику – 40 000 гривен;
  • бизнес-аналитику – 32 500 гривен;
  • арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 гривен.
Автор: Тетяна Стельмах