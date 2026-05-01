Дефицит кадров не спасает: найти работу в Украине становится сложнее –что происходит

Украинский рынок труда в 2026 году столкнулся с парадоксальной ситуацией: работодатели продолжают говорить об остром дефиците кадров, но в то же время тысячи специалистов не могут найти работу по специальности. Этот разрыв между спросом и предложением становится системной проблемой, которая только усиливается.

Почему вакансий в Украине стало меньше?

По данным исследования, около 30% работодателей прямо признают, что не могут найти работников с нужными навыками. Об этом сообщает NV со ссылкой на исследование "Барометр рынка труда" компании GRC.ua.

Речь идет уже не только о рабочих профессиях – дефицит охватывает практически все уровни, включая офисных специалистов и управленцев. При этом еще год назад ситуация была менее напряженной, но разрыв быстро растет.

Для самих работников картина выглядит противоположной. Каждый четвертый украинец отмечает, что вакансий в его сфере стало меньше. Больше всего это ощутимо в:

гостинично-ресторанном бизнесе

нефтегазовой отрасли

HR

государственном секторе

промышленности

сфере услуг.

Даже ИТ, который долгое время считался стабильным и прибыльным направлением, больше не гарантирует быстрого трудоустройства. Поиск работы затягивается, а конкуренция между кандидатами растет.

Массовый рескиллинг как новая норма

Смена профессии становится ключевой стратегией выживания. Более половины украинцев уже рассматривают переквалификацию, а каждый десятый фактически учится новой специальности.

Что это значит? Это означает, что рынок входит в фазу массового рескилинга, где:

стабильность профессии больше не гарантируется

важнее становится гибкость и способность к обучению

карьерные траектории становятся менее предсказуемыми

Эксперты отмечают, что ключевая проблема заключается не в количестве вакансий или кандидатов, а в качестве соответствия между ними. Экономика меняется быстрее, чем люди успевают адаптировать свои навыки, из-за чего возникает структурный дисбаланс.

Что будет дальше? Рынок труда в Украине переходит в новую фазу, где дефицит кадров больше не означает легкое трудоустройство, а главной проблемой становится качество, а не количество рабочей силы. Также конкуренция между кандидатами растет, а переквалификация становится обязательной.

Заметьте! В итоге дефицит кадров в Украине больше не означает автоматическое наличие работы. Без системных решений – в частности развития образования, программ переквалификации и поддержки занятости – этот дисбаланс будет только усиливаться. В итоге выигрывать будут те, кто быстрее адаптируется к новым условиям, тогда как другие рискуют остаться вне рынка труда.

Каковы причины дефицита кадров?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

Зато в Work.ua отмечают, что несмотря на то, что массового характера трудоустройства женщин по профессиям, которые считаются "мужскими", нет, но в будущем спрос на них может возрасти.

