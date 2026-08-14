С 14 августа для ФЛП вступают в силу новые правила: лимиты на переводы стали более строгими

Для части ФЛП и компаний вступили в силу новые переходные лимиты на банковские переводы. При этом нововведение касается не всех ФЛП подряд – банки будут применять риск-ориентированный подход.

Какие лимиты на переводы действуют сейчас

Лимиты для ФЛП ужесточили с 14 августа, следующий этап введения новых правил – 14 ноября, как известно из Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг.

С 14 августа действуют следующие переходные лимиты:

ФЛП первой группы – до 600 тысяч гривен в месяц;

ФЛП второй и третьей групп – до 3 миллионов гривен;

компании-оболочки с признаками фиктивности – до 5 миллионов гривен.

Однако эти цифры не являются окончательными. С 14 ноября 2026 года лимиты будут дополнительно снижены.

Для ФЛП первой группы максимальный объем переводов составит 400 тысяч в месяц, для второй и третьей групп – 1 миллион гривен, а для компаний-оболочек – 2 миллиона.

Кого банки будут проверять более тщательно

Новые ограничения вводятся в рамках риск-ориентированного подхода, предусмотренного обновленным Меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг.

Особое внимание банки будут уделять ФЛП, зарегистрированным менее шести месяцев назад. Под дополнительный контроль также могут попасть "спящие" предприниматели – те, кто долгое время практически не пользовался счетами, а затем начал проводить значительные по объему операции.

То есть сам факт регистрации ФЛП еще не означает, что на предпринимателя автоматически будут наложены ограничения. Банк будет оценивать характер деятельности и риски конкретного клиента.

Что будет, если нужно перевести больше

Превышение установленного лимита само по себе не означает нарушение закона. Однако банк не обязательно проведет такой платеж автоматически.

Если предприниматель хочет осуществить перевод на более крупную сумму, банк может провести дополнительный финансовый мониторинг и попросить подтвердить происхождение средств и реальное экономическое содержание операции. Для этого могут понадобиться, в частности:

Договоры; Акты выполненных работ; Накладные; Другие документы, объясняющие назначение платежа и происхождение денег.

Как пояснял в комментарии 24 Канала экономист Олег Гетман, новые ограничения лимитов для ФЛП ориентированы на борьбу с финансовыми схемами, целью которых является снижение налоговой нагрузки. Например, счета "ФЛП-дропов" используют для "прогона" средств, а через "ФЛП-обнальщиков" легализуют незаконные доходы. Лимиты сделают такие схемы менее привлекательными для использования.

Повысятся ли налоги для ФЛП

Украинских предпринимателей могут ожидать масштабные изменения в налогообложении. Минфин уже готовит обновленный законопроект, который предусматривает не только введение НДС для части ФЛП, но и новые правила для упрощенной системы, борьбу с "Дроблением бизнеса" и т. д.

В настоящее время также обсуждается повышение налоговой ставки для III группы. Речь идет об увеличении ее с 5% до 8–10%. Минфин выступает за ставку 10%, тогда как эксперты предлагают остановиться на 8%.