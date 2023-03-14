В Украине заблокировали более 50 нелегальных сайтов по продаже алкоголя, – СМИ

В Украине заблокировали 52 сайта по продаже алкоголя. К примеру, на одном из них алкоголь продавали не в обычной таре, а в пятилитровых баклажках и десятилитровых тетрапаках.

Алкоголь в тетрапаках и баклажках: почему заблокировали сайты

Более 50 сайтов, на которых продавали нелегально алкогольные напитки, заблокированы через DNS. Такое решение было принято Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

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Заблокировали сайты типа alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua и т.д.

Кроме того, по информации издания, на одном из сайтов продавали водку, виски, ром и джин. Однако не в обычной таре, а в пятилитровых баклажках и десятилитровых тетрапаках.

Обычной упаковки или акцизных марок вы там не увидите,

– сказал собеседник одного из таких нелегальных сайтов.

Сама продукция поставлялась с алкогольных заводов Александрии и Харькова.

"Моршинская" – все: почему ее больше не будет

Как выяснилось, одними из акционеров Моршинского завода минеральных вод "Оскар", были россияне. К примеру, русский олигарх Михаил Фридман.

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В соответствии с решением Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)Компания владела такими известными торговыми марками, как "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

Интересно, что новыми управителями согласно конкурсу станут "Карпатские минеральные воды", одни из конкурентов "Моршинской".