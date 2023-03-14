Алкоголь в тетрапаках и баклажках: почему заблокировали сайты
Более 50 сайтов, на которых продавали нелегально алкогольные напитки, заблокированы через DNS. Такое решение было принято Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
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Кроме того, по информации издания, на одном из сайтов продавали водку, виски, ром и джин. Однако не в обычной таре, а в пятилитровых баклажках и десятилитровых тетрапаках.
Обычной упаковки или акцизных марок вы там не увидите,
– сказал собеседник одного из таких нелегальных сайтов.
Сама продукция поставлялась с алкогольных заводов Александрии и Харькова.
"Моршинская" – все: почему ее больше не будет
Как выяснилось, одними из акционеров Моршинского завода минеральных вод "Оскар", были россияне. К примеру, русский олигарх Михаил Фридман.
Кроме того Платформа Parimatch заявила о прекращении деятельности после санкций
Интересно, что новыми управителями согласно конкурсу станут "Карпатские минеральные воды", одни из конкурентов "Моршинской".