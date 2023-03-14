Алкоголь в тетрапаках та баклажках: чому заблокували сайти

Понад 50 сайтів, на яких продавали нелегально алкогольні напої, заблокували через DNS. Таке рішення прийняв Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

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Заблокували сайти на кшталт alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua тощо. Всього їх 52.

Крім того, за інформацією видання, на одному із сайтів продавали горілку, віскі, ром та джин. Однак не у звичайній тарі, а в п'ятилітрових баклажках та десятилітрових тетрапаках.

Звичайного пакування або ж акцизних марок ви там не побачите,

– сказав співрозмовник одного із таких нелегальних сайтів.

Сама ж продукція постачалася з алкогольних заводів Олександрії та Харкова.

"Моршинська" – все: чому її більше не буде

Як виявилося, одними з акціонерами Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар", були росіяни. До прикладу, російських олігарх Михайло Фрідман.

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Відповідно до рішення Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права компанії IDS Ukraine, до якої якраз і входив завод мінеральних вод "Оскар", заарештовані. Компанія володіла такими відомими торговими марками, як "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

Цікаво, що новими управителями відповідно до конкурсу стануть "Карпатські мінеральні води", одні із конкурентів "Моршинської".