Какие ключевые договоренности?
Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины объемом 500 миллионов евро. Деньги пойдут на гранты, гарантии и инвестиции для новых бизнес-проектов в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.
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2,3 миллиарда евро поступят в рамках инвестиционной составляющей программы Ukraine Facility – эти средства направят на восстановление жилья, больниц, энергетики, а также на поддержку малого и среднего бизнеса.
Что пообещали в Риме?
Швейцария анонсировала программу поддержки Украины на 5 миллиардов евро в течение 10 лет.
Великобритания предоставит 2,3 миллиарда долларов займа на усиление противовоздушной обороны Украины. Также заключены соглашения между предприятиями оборонного сектора по совместному производству и сотрудничеству.
Итоги конференции свидетельствуют об усилении доверия к Украине как партнеру и желании международных игроков вкладывать в долгосрочное восстановление страны.