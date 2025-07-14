Які ключові домовленості?

Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 мільйонів євро. Гроші підуть на гранти, гарантії та інвестиції для нових бізнес-проєктів в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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2,3 мільярди євро надійдуть у межах інвестиційної складової програми Ukraine Facility – ці кошти спрямують на відновлення житла, лікарень, енергетики, а також на підтримку малого й середнього бізнесу.

Що пообіцяли в Римі?

Швейцарія анонсувала програму підтримки України на 5 мільярдів євро упродовж 10 років.

Велика Британія надасть 2,3 мільярди доларів позики на посилення протиповітряної оборони України. Також укладено угоди між підприємствами оборонного сектору щодо спільного виробництва та співпраці.

Підсумки конференції свідчать про посилення довіри до України як партнера та бажання міжнародних гравців вкладати у довгострокову відбудову країни.